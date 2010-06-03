مدیرکل جدید بازرسی آذربایجان شرقی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر درتبریز، شامگاه چهارشنبه در مراسم معارفه مدیر کل جدید بازرسی آذربایجان شرقی که با حضور حجت الاسلام " مصطفی پورمحمدی " رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مقامهای قضایی و اجرایی استان درسالن اجتماعات دادگستری آذربایجان شرقی برگزار شد از خدمات "احمد اسماعیلی اقدم" مدیرکل سابق بازرسی آذربایجان شرقی قدردانی شد.

اکبر غفاری متولد 1340 بوده و دانش آموخته کارشناسی رشته حفاظت و اطلاعات است.

نامبرده پیش از این در مناصب مختلف امنیتی از جمله معاونت سیاسی وامنیتی استانداری آذربایجان شرقی مشغول به خدمت بود.

همزمان با معارفه مدیر کل جدید بازرسی آذربایجان شرقی، ساختمان این اداره کل که مشتمل بر فضای فیزیکی لازم برای اداره امورات مربوط به منطقه پنج کشوری سازمان بازرسی کل کشور است، مورد بهره برداری قرار گرفت.

منطقه پنج سازمان بازرسی کل کشور یکی از دوایر شش گانه این سازمان در ساختار جدید است که با مرکزیت تبریز شامل استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان می شود.

به گفته مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، ساختارجدید این سازمان در راستای سیاست کوچک سازی بدنه بازرسی شکل گرفته است .