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۱۳ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۴۳

100 تن محصولات کارخانه مقواسازی کردکوی در آتش سوخت

100 تن محصولات کارخانه مقواسازی کردکوی در آتش سوخت

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت اجتماعی انتظامی گلستان اعلام کرد: بر اثر وقوع آتش سوزی در کارخانه مقوا سازی استرآباد گلستان بیش از 100 تن محصولات و ماشین آلات این کارخانه به خاکستر تبدیل شد.

گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ عسگر ساوری شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: این آتش سوزی ساعت 14 و 25 دقیقه روز دوشنبه در سه راهی "یساقی" "کردکوی" ، کارخانه مقوا سازی استر آباد به وقوع پیوست.

وی اظهار داشت: شعله های ناشی از این آتش سوزی به حدی بود که تا ده ها متر از سطح زمین زبانه می کشید و گرمای حاصل از آن هر گونه نزدیک شدن به محل حادثه را غیر ممکن می ساخت.

به گفته سرهنگ ساوری، بر اثر این آتش سوزی که پس از ساعتها تلاش مأموران آتش نشانی گرگان و شهرهای اطراف و همکاری کارکنان انتظامی استان ساعت 23 شب گذشته خاتمه پیدا کرد.

وی عنوان کرد: بیش از 100 تن محصولات این کارخانه به همراه سیستم برق کارخانه، دو تانکر مخزن گازوئیل، تعدادی ماشین آلات کارخانه و یک دستگاه کامیون طعمه حریق شد.
کد مطلب 1094635

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