تدوین دستورالعمل طرح تابستانی پلیس راهور/ برخورد با 6 تخلف حادثه ساز

سردار اسکندر مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح تابستانی پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: دستورالعمل طرح تابستانی امسال تهیه و تدوین شده و طی هفته های آینده به نیروهای عملیاتی ابلاغ می شود.

وی ادامه داد: در طرح تابستانی امسال مهمترین اولویت پلیس راهور شناسایی و ساماندهی نقاط حادثه خیز است تا با هدف قرار دادن این نقاط میزان تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن در ایام تابستان کاهش یابد.

مومنی گفت: شاید با کاهش سرانه بنزین، مصرف آن در کشور کاهش یافته باشد اما در مقابل با افزایش مصرف گاز در کشور همچنان شاهد افزایش سفر هستیم.

وی اضافه کرد: طبق آمار نوروز امسال تقاضای سفر در کشور افزایش یافته که انتظار می رود در ایام تابستان نیز این آمار روندی رو به رشد داشته باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور اظهار کرد: در ایام تابستان امسال پلیس با شدت و جدیت کامل با 6 تخلف حادثه ساز شامل سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، رعایت نکردن فاصله طولی، استفاده از تلفن همراه، نبستن کمربند ایمنی و حرکت نکردن در بین خطوط برخورد می کند.