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۱۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۱۰

"فاطمه"؛ اولین انتخاب والدین هرمزگانی برای نام دختران

"فاطمه"؛ اولین انتخاب والدین هرمزگانی برای نام دختران

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان گفت: سال گذشته نام فاطمه بیشترین نام انتخاب شده برای نوزادان دختر در تمام ادارات ثبت احوال استان هرمزگان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدرضا احمدیان شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: سال گذشته 33 هزار و 330 نوزاد در استان به دنیا آمدند که 49 درصد دختر و 51 درصد پسر بودند.

مدیرکل ثبت  احوال استان هرمزگان در آستانه ولادت بانوی بزرگ اسلام و گرامیداشت روز زن در خصوص فراوانی نام نوزادان در استان گفت: سال گذشته 16هزار و 276 نوزاد دختر به دنیا آمدند که والدین یک هزار و 695 نفر از آنها نام نوزاد خود را فاطمه نهادند.

احمدیان افزود: بیشترین نام فاطمه در شهرستان قشم انتخاب شده به طوری که 18.5 از نوزادان متولد شده در حوزه این شهرستان به این اسم نامیده شدند.

وی گفت: مردم استان هرمزگان همچون سایر مسلمانان فاطمه زهرا(س) اسوه تمام عیار صبر و مکارم را نمونه زن کامل می دانند و برای گرامی داشتن یاد بانوی دو عالم نام  بیش از 10درصد دختران خود را فاطمه نهادند.

بنابر همین گزارش زهرا و مریم دومین و سومین نام انتخاب شده برای نوزادان دختر هرمزگانی در سال گذشته است.

کد مطلب 1094646

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