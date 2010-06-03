"فاطمه"؛ اولین انتخاب والدین هرمزگانی برای نام دختران

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدرضا احمدیان شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: سال گذشته 33 هزار و 330 نوزاد در استان به دنیا آمدند که 49 درصد دختر و 51 درصد پسر بودند.

مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان در آستانه ولادت بانوی بزرگ اسلام و گرامیداشت روز زن در خصوص فراوانی نام نوزادان در استان گفت: سال گذشته 16هزار و 276 نوزاد دختر به دنیا آمدند که والدین یک هزار و 695 نفر از آنها نام نوزاد خود را فاطمه نهادند.

احمدیان افزود: بیشترین نام فاطمه در شهرستان قشم انتخاب شده به طوری که 18.5 از نوزادان متولد شده در حوزه این شهرستان به این اسم نامیده شدند.

وی گفت: مردم استان هرمزگان همچون سایر مسلمانان فاطمه زهرا(س) اسوه تمام عیار صبر و مکارم را نمونه زن کامل می دانند و برای گرامی داشتن یاد بانوی دو عالم نام بیش از 10درصد دختران خود را فاطمه نهادند.

بنابر همین گزارش زهرا و مریم دومین و سومین نام انتخاب شده برای نوزادان دختر هرمزگانی در سال گذشته است.