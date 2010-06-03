آینده پایدار جهان بستگی به تار ظریف به هم تنیده زیست بومها دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، بان کی مون در پیام خود می گوید: تنوع زیستی و گوناگونی باورنکردنی حیات در زمین که حامی ما است در خطر قرار دارد. گونه ها به میزانی سریع که تاکنون سابقه نداشته در حال انقراض هستند. بیشتر این انقراضها به دلیل فعالیتهای انسانی است که شامل آلودگی و تقلیل منابع آب، تغییر و تنزل سکونتگاهها و دگرگون کردن اقلیم جهانی می شود. از قورباغه ها گرفته تا گوریل ها، از گیاهان تنومند گرفته تا حشرات کوچک، هزاران گونه در معرض نابودی قرار دارند.



دبیرکل در بخش دیگری از پیام خود آورده است: امسال موضوع روز جهانی محیط زیست "گونه های بسیار، یک سیاره، یک آینده" است که منعکس کننده درخواست جهانی سال بین المللی تنوع زیستی برای متوقف کردن انقراض وسیع گونه ها و افزایش آگاهیها درباره اهمیت حیاتی میلیونها گونه ای است که در خاکها، جنگلها، اقیانوسها، مرجانهای صخره های زیر آب و کوهها زندگی می کنند. سلامت، رفاه و آینده پایدار ما بستگی به تار ظریف به هم تنیده زیست بومها دارد.