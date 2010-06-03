به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گیلان ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به منظور سفری یک روزه وارد فرودگاه رشت شد.

وی پس از آنکه مورد استقبال مقامات محلی قرار گرفت در جمع خبرنگاران و هدف از سفر خود به استان گیلان را تشریح کرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص قانون خدمات کشوری و نحوه اجرای آن گفت: قانون خدمات کشوری ابعاد مختلفی دارد برخی وجوه آن در حال اجرا است و برخی وجوه آن نیز مغفول مانده است. هم اکنون معاونت مربوطه در ریاست جمهوری بخش هایی از آن را اجرا می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: روح این قانون این است که بدنه دولت کوچک تر شود و به کارکنان به نحو شایسته ای رسیدگی شود و نیازهای مادی و رفاهی آنها برآورده شود.

لاریجانی با تاکید بر اینکه این فکر کلی باید محقق شود گفت: بخشی از این قانون در حال اجرا است. اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق نیز از سال گذشته شروع شده است پس از آنکه کمی معطل ماند مجلس جلسات مختلفی گذاشت قسمت هایی از آن اجرایی شد تا بر اساس آن، ضرایب حقوق با توجه به آنچه در جدول قانون خدمات آمده تقسیم شود.

وی افزود: این یک امر به هم پیوسته است و مولفه های مختلفی دارد که باید همه را با هم دید.

رئیس مجلس ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در کشور ما هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است بحث آمایش سرزمین است که اگر بخواهیم عدالت به درستی محقق شود باید سهم استانهای مختلف با توجه به مزیت نسبی شان مورد توجه قرار گیرد.

لاریجانی یادآور شد: این مورد هنوز به نحو سامان یافته شکل نگرفته که امیدواریم بتوانیم در قانون برنامه پنجم توسعه مولفه هایی از آن را بگنجانیم.

لاریجانی در اولین برنامه خود در شهر رشت با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

وی قرار است در این سفر یک روزه در جمع روحانیون استان سخنرانی داشته باشد. دیدار با خانواده آیت الله احسان بخش و میرزاکوچک خان ، سخنرنانی در جمع بانوان استان به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) شرکت در جلسه اداری استان و بازدید از یک پروژه از دیگر برنامه های رئیس مجلس در این سفر است.