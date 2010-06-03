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۱۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

بقایی در قم:

ثبت ملی خطبه حضرت زهرا (س) به امضای هفت تن از مراجع قم رسید

ثبت ملی خطبه حضرت زهرا (س) به امضای هفت تن از مراجع قم رسید

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: ثبت ملی خطبه حضرت فاطمه زهرا(س) در میراث معنوی به امضای هفت تن از مراجع عظام در قم رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمید بقایی شامگاه چهارشنبه در مراسم پرده⁯برداری از ثبت ملی خطبه حضرت فاطمه زهرا(س) در فهرست میراث معنوی که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با ذکر اسامی این مراجع اظهار داشت: آیات عظام حسین وحید خراسانی، لطف⁯الله صافی گلپایگانی، سید موسی شبیری زنجانی، ناصر مکارم شیرازی،
عبدالله جوادی آملی، حسین نوری همدانی و جعفر سبحانی این خطبه معنوی را امضا کردند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از علما به عنوان چشم و چراغ امت یاد کرد و گفت: من از مراجع تقلید و علمایی که با تائید و امضای این خطبه، ما را در این کار بزرگ یاری کردند تشکر می⁯کنم.


 

فاطمه(س) سردار ولایت

بقایی در ادامه به جایگاه والا و عظمت وجودی حضرت فاطمه(س) اشاره کرد و یادآور شد: حضرت فاطمه زهرا(س) اولین بانوی راه ولایت و سردار ولایت است.

وی ادامه داد: در آن مقطع زمانی که ولایت امیرالمومنین(ع) جاری و ساری شد، فاطمه(س) یار علی(ع) بود.

بقایی خطبه معنوی این بانوی بزرگوار را در مسیر ولایت دانست و اظهار داشت: این افتخار ماست که سرزمین ایران سرزمین شیعه است و به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) توجه می⁯شود.

کد مطلب 1094666

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