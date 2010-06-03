ثبت ملی خطبه حضرت زهرا (س) به امضای هفت تن از مراجع قم رسید

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمید بقایی شامگاه چهارشنبه در مراسم پرده⁯برداری از ثبت ملی خطبه حضرت فاطمه زهرا(س) در فهرست میراث معنوی که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با ذکر اسامی این مراجع اظهار داشت: آیات عظام حسین وحید خراسانی، لطف⁯الله صافی گلپایگانی، سید موسی شبیری زنجانی، ناصر مکارم شیرازی،

عبدالله جوادی آملی، حسین نوری همدانی و جعفر سبحانی این خطبه معنوی را امضا کردند.



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از علما به عنوان چشم و چراغ امت یاد کرد و گفت: من از مراجع تقلید و علمایی که با تائید و امضای این خطبه، ما را در این کار بزرگ یاری کردند تشکر می⁯کنم.





فاطمه(س) سردار ولایت



بقایی در ادامه به جایگاه والا و عظمت وجودی حضرت فاطمه(س) اشاره کرد و یادآور شد: حضرت فاطمه زهرا(س) اولین بانوی راه ولایت و سردار ولایت است.



وی ادامه داد: در آن مقطع زمانی که ولایت امیرالمومنین(ع) جاری و ساری شد، فاطمه(س) یار علی(ع) بود.



بقایی خطبه معنوی این بانوی بزرگوار را در مسیر ولایت دانست و اظهار داشت: این افتخار ماست که سرزمین ایران سرزمین شیعه است و به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) توجه می⁯شود.