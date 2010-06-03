ثبت ملی خطبه حضرت زهرا (س) به امضای هفت تن از مراجع قم رسید

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمید بقایی شامگاه چهارشنبه در مراسم پردهبرداری از ثبت ملی خطبه حضرت فاطمه زهرا(س) در فهرست میراث معنوی که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با ذکر اسامی این مراجع اظهار داشت: آیات عظام حسین وحید خراسانی، لطفالله صافی گلپایگانی، سید موسی شبیری زنجانی، ناصر مکارم شیرازی،
عبدالله جوادی آملی، حسین نوری همدانی و جعفر سبحانی این خطبه معنوی را امضا کردند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از علما به عنوان چشم و چراغ امت یاد کرد و گفت: من از مراجع تقلید و علمایی که با تائید و امضای این خطبه، ما را در این کار بزرگ یاری کردند تشکر میکنم.
فاطمه(س) سردار ولایت
بقایی در ادامه به جایگاه والا و عظمت وجودی حضرت فاطمه(س) اشاره کرد و یادآور شد: حضرت فاطمه زهرا(س) اولین بانوی راه ولایت و سردار ولایت است.
وی ادامه داد: در آن مقطع زمانی که ولایت امیرالمومنین(ع) جاری و ساری شد، فاطمه(س) یار علی(ع) بود.
بقایی خطبه معنوی این بانوی بزرگوار را در مسیر ولایت دانست و اظهار داشت: این افتخار ماست که سرزمین ایران سرزمین شیعه است و به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) توجه میشود.
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