به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود رضا سجادی در گفتگو با روزنامه "ایزوستیا" درباره روابط کنونی ایران و روسیه گفت: در حال حاضر روابط خیلی دلگرم کننده نیست. مردم و مسئولین این سوال را می پرسیدند که اولاً دلیل اینکه برخی از مسئولین روسیه علیه ایران در همکاری با آمریکا مرتباً اظهار نظر و مصاحبه می نمایند، چیست؟ و اینکه چرا روسیه مسئله هسته ای را این قدر در روابط دوجانبه دخالت می دهد، اگر موضوع هسته ای یک موضوع بین المللی است، دلیلی ندارد که این موضوع بر روی روابط دو جانبه اثر بگذارد. سوال دیگری که مطرح می شود این است که چرا روسیه به تعهدات خودش در موضوعات مختلف به ایران مانند اس 300 که پیشنهاد خرید آن از سوی روسیه مطرح شد عمل نمی کند.



وی در ادامه به نکات مثبت در روابط دو طرف نیز اشاره می کند و می گوید: اراده سیاسی رهبران دو کشور یکی از نکات مثبت در روابط دو جانیه است. وقتی با رئیس جمهور جلسه داشتم یا نقطه نظرات مقام معظم رهبری را می دیدم، همه حاکی از اهمیت راهبردی روابط دو کشور و تاکید مقامات ایرانی است بر اینکه روابط میان دو کشور باید روز به روز توسعه و تعمیق یابد. نقطه نظراتی هم که از مسئولین عالیرتبه روسیه به ما می رسد، دال بر اهمیت همین مسئله است. نکته مثبت دوم اینکه ایران و روسیه پیوندها، منافع و تهدیدهای مشترکی دارند.



سجادی در ادامه در پاسخ به پرسش مربوط به توافق اخیر تهران با ترکیه و برزیل درباره مبادله سوخت می گوید: ما خیلی دلمان می خواست که این کار با روسیه انجام بشود. اما مواردی اتفاق افتاد که افکار عمومی را در ایران تحریک کرد و مانع اجرای این مسئله شد. خصوصاً اینکه در طرحی که روسیه به همراه پنج کشور دیگر داشتند، تضمین های عینی به ما داده نمی شد. اگر مواد با غنای پائین 3،5 درصد از دست ما خارج می شد، ولی قبل از تحویل این مواد به فرانسه می رفت و این احتمال وجود داشت که فرانسوی ها مواد غنی شده 20 درصدی مورد نیازمان را تحویل ندهند. ما این بحث را مطرح می کردیم، متاسفانه دوستان روسی ما نمی پذیرفتند و ما هم نگران بودیم که یکسال بعد بیماران ما در صورت عدم دریافت اورانیوم 20 درصد غنی شده با مشکل روبرو شوند و ما نتوانیم پاسخگوی افکار عمومی باشیم.



سفیر جمهوری اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: نکته دیگری که وجود داشت این بود که در شرایطی که در حال مذاکره بودیم، با پیشگامی روسیه آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه شدیداللحنی علیه ما تصویب شد. نکته سوم این بود که بعد از اینکه جلسه ای در وین برگزار شد و توافق شد که ما اورانیوم خودمان را به روسیه تحویل بدهیم، رسانه های غربی این طور تبلیغ کردند که ما موفق شدیم اورانیوم ایران را از دستشان خارج کنیم و در نتیجه دولت ایران در این تبادل شکست خورد. خوب برای ما چنین جو سازی قابل قبول نبود و احساس این خواهد بود که در این قضیه توطئه ای است.



وی در ادامه گفت: دو کشور ترکیه و برزیل طی چند ماه گذشته نشان دادند که بدون وابستگی به آمریکا و یا کشورهای اروپائی صادقانه در جهت حل مشکل مایل هستند که کمک کنند. فرمولهائی که با آنها مورد مذاکره واقع شد، فرمول های کاملاً منطقی بود که هم خواسته های پنج بعلاوه یک را برآورده می کرد و هم منافع و خواسته های ایران را تامین می نمود.