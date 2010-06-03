بیکاری همچنان دغدغه مردم لرستان/ ضرورت وحدت در آستانه سفر دولت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، امروز چهارشنبه نمایندگان استان لرستان در مجلس در جلسه ای با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه خرم آباد دیداری را پشت درهای بسته برگزار کردند تا زمینه انسجام و وحدت میان مسئولان اجرایی و نمایندگان در آستانه دور سوم سفر فراهم شود.

پس از پایان نشست بیش از سه ساعته نمایندگان استان، استاندار لرستان و نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، خبرنگاران در جریان موارد طرح شده در این جلسه قرار گرفتند که با توجه به اظهارات مطرح شده می توان همچنان مشکل بیکاری را در راس همه امور قرار داد.

این در حالیست که تفرقه و اختلاف در میان نمایندگان لرستان در مجلس از دیگر محورهایی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت تا نماینده ولی فقیه در استان همه نمایندگان استان را دعوت به وحدت و انسجام کند.

پیشرفت استان لرستان تنها در سایه همدلی و وحدت ممکن است

حجت الاسلام میرعمادی در پایان این نشست در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بدون تردید پیشرفت و توسعه در سایه همدلی و حرکت جمعی حاصل می شود.

وی با بیان اینکه اگر خواهان پیشرفت استان لرستان هستیم باید همه نمایندگان متحد باشند، بیان داشت: اگر خواهان این هستیم که مشکل اشتغال در این استان رفع شود و بهره بیشتری از سفرهای هیئت دولت ببریم باید همه دست اندرکاران استان یک دل و همراه باشند.

سفر دور اول هیئت دولت به لرستان

امام جمعه خرم آباد با اشاره به برآیند جلسه برگزار شده با نمایندگان مجلس، عنوان کرد: پیشنهادات ارزشمندی از سوی نمایندگان استان داده شد و تبادل نظر خوبی در این زمینه صورت گرفت.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: نمایندگان مجلس بر روی برخی موارد اتفاق نظر داشتند که بنا شد بر روی مواردی که اتفاق نظر وجود دارد تکیه شود و اقدام عملی در این راستا صورت گیرد.

اولویت اول لرستان مسئله بیکاری است

وی با اشاره به اولویت بندی مسائل استان، بیان داشت: اولویت اول استان لرستان رفع بیکاری و ایجاد اشتغال است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه همه باید در این زمینه اقدامات عملی انجام دهند، خاطر نشان کرد: در آستانه سفر دور سوم هیئت دولت قرار بر این شد که همه نمایندگان و مسئولان اجرایی با اتفاق نظر در چهار محور فرهنگی، صنعت و معدن، کشاورزی و دامپروری و حوزه راه ها پیشنهادات خود را آماده کنند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه اساسی ترین مسائلی که در استان مطرح است در چهار حوزه یاد شده است، خاطرنشان کرد: قرار شد نمایندگان مجلس پیشنهادات خود را در این حوزه ها ارائه دهند.

وی با اشاره به استمرار برگزاری جلسات در این زمینه ابراز امیدواری کرد که با شتاب بخشیدن به فعالیت دستگاه ها در استان شاهد تحول در این استان باشیم.

وحدت در آستانه سفر سوم دولت ضروری است

استاندار لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به قرارگیری در ایام ارتحال امام خمینی (ره) آنچه ضروری است یادآوری یادگارهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی از جمله ضرورت حفظ وحدت است.

سید حسین صابری با دعوت همه نمایندگان استان به حفظ وحدت، یادآور شد: تداوم پیشرفتهای استان تنها در سایه وحدت محقق خواهد شد.

وی با اشاره به آنچه از سوی وی کم لطفی برخی نمایندگان مجلس عنوان شد، یادآور شد: من در تمام مدت حضورم در استان لرستان همه تلاش خود را برای پیشرفت و آبادانی این استان به کار گرفته ام.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه هر چه در توان داشته برای مردم لرستان به کار گرفته است، افزود: با توجه به لطفی که مردم به ما دارند همچنان تا زمانی که در استان باشیم به کار خود ادامه خواهیم داد.

صابری همچنین از آماده شدن پیشنهادات برای دور سوم سفر دولت خبر داد و خاطر نشان کرد: بخش مهمی از آنچه باید پیش از سفر انجام دهیم ایجاد فضای همدلی و وحدت میان نمایندگان و مسئولان استان است.

اجرای مصوبات دور دوم سفر نیازمند تلاش جمعی جدیدی است

نماینده مردم بروجرد در مجلس نیز در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد وضعیت اجرای مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت، عنوان کرد: من معتقدم که برای اجرای بهتر مصوبات نیازمند یک تلاش جمعی جدیدی در این زمینه هستیم.

سفر دور دوم هیئت دولت به لرستان

علاالدین بروجردی با تاکید بر ضرورت تلاش بیشتر برای اجرای مصوبات سفرهای قبلی دولت، خاطر نشان کرد: در جلسه امروز با نماینده ولی فقیه در استان و استاندار لرستان مروری بر وضعیت مصوبات دور اول و دوم سفر و همچنین کارگروه توسعه استان انجام شد.

وی یادآور شد: در مجموع مقرر شد پیش از اجرای سفر سوم هیئت دولت جلسه ای با معاون اول رئیس جمهوری برای پیگیری مصوبات کارگروه توسعه استان داشته باشیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: همچنین در این جلسه مقرر شد مجموع نمایندگان استان پیشنهادات خود را در محورهای مهم زیربنایی در همه زمینه ها ارائه کنند.

بروجردی با تاکید بر اینکه نظرات نمایندگان منعکس کننده نظرات مردم استان لرستان خواهد بود، ابراز امیدواری کرد که سفر سوم هیئت دولت موفق تر از دو سفر قبلی باشد.

نمایندگان لرستان از وضعیت اجرای مصوبات دولت راضی نیستند

نماینده مردم خرم آباد در مجلس نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف برگزاری جلسه مشترک نمایندگان و نماینده ولی فقیه در استان، عنوان کرد: یکی از اهداف برگزاری این جلسه ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس با وجود گذشت بیش از دو سال از مجلس هشتم بود.

محمد رضا ملکشاهی راد با اشاره به بحث پیرامون وضعیت توسعه استان در این نشست صمیمی، یادآور شد: یکی از مواردی که باید پیش از سفر سوم هیئت دولت در دستور کار قرار گیرد پرداختن به مطالبات مردمی است.

وی با یادآوری اینکه دولت نهم و دهم این ادعا را داشتند که به لرستان توجه ویژه ای می کنند، یادآور شد: اما در حال حاضر نمایندگان از وضعیت اجرای مصوبات دولت در لرستان راضی نیستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه مردم نمایندگان را مورد پرسش قرار می دهند، افزود: پرداخت به اشتغال جوانان و توجه ویژه به حوزه صنعت و سرمایه گذاری از دیگر مواردی بود که در جلسه مورد تاکید قرار گرفت.

ملکشاهی راد با اشاره به روند تدوین برنامه پنجم توسعه در مجلس، گفت: باید از این فرصت به خوبی استفاده شود و وضعیت استان لرستان را به خوبی در این سند ترسیم کنیم.

پدیده نامیمون بیکاری و مشکلات خانواده های لرستانی

نماینده دیگر مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از ابتکار نماینده ولی فقیه در استان برای برگزاری این نشست به خبرنگاران گفت: برگزاری اینگونه نشست ها زمینه ایجاد فضای انسجام در راستای پیشرفت هرچه بیشتر استان را فراهم خواهد کرد.

رضا رحیمی نسب با تاکید بر ضرورت استمرار این گونه جلسات، یادآور شد: بیشترین موردی که در این جلسه حول آن نقد و بررسی صورت گرفته مسئله اشتغال و بیکاری در این استان بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر مهم ترین معضلی که خانواده های لرستانی با آن دست در گریبان هستند پدیده نامیمون بیکاری در این استان است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه باید یک حرکت شتابان در بحث اشتغال صورت گیرد، بیان داشت: این امر به ویژه در سفرهای هیئت دولت در راستای تدوین یک راهبرد اساسی باید مد نظر قرار داده شود.

رحیمی نسب همچنین بر ضرورت وحدت نمایندگان استان تاکید کرد و گفت: تحقق برنامه ها در زمینه ایجاد اشتغال بدون وحدت دستگاهها و نمایندگان محقق نمی شود.

وی بیان کرد: به طور قطع باید در آستانه سفر دولت از تکروی ها جلوگیری شود تا با حفظ وحدت به نتیجه مطلوب برسیم.

کارگروه توسعه لرستان با حضور معاون اول رئیس جمهوری

نماینده مردم خرم آباد همچنین بر ضرورت تحقق مصوبات دور اول و دوم سفر و کارگروه توسعه استان تاکید کرد و بیان داشت: سفر سوم هیئت دولت باید علاوه بر مطالبات سفرهای قبلی با مطالبات جدیدی برگزار شود.

برغم وعده دولت هنوز توسعه شتابانی در لرستان نداریم

نماینده مردم پلدختر در مجلس نیز به خبرنگاران گفت: دولت دهم مصمم است که لرستان را توسعه دهد و در این مدت کارهای زیربنایی خوبی انجام شده است اما هنوز توسعه شتابان مورد وعده دولت در این استان محقق نشده است.

علی کائیدی با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی در این زمینه، گفت: باید پیگیری و کارشناسی شود که مشکل کار کجاست و چرا توسعه استان محقق نشده است.

وی با تاکید بر ضرورت طرح مشکل اشتغال در سفر دور سوم دولت، بیان داشت: در حال حاضر مشکل اصلی مردم لرستان بیکاری و "نان شب" مردم است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه جوانان در لرستان طالب کار هستند، بیان داشت: در حال حاضر لرستان رتبه اول بیکاری را در میان استانهای کشور دارد.

کائیدی با تاکید بر ضرورت تلاش بیشتر در سال همت و کار مضاعف، یادآور شد: یکی دیگر از مواردی که باید در دستور کار قرار گیرد پیگیری مصوبات کارگروه توسعه لرستان است که متاسفانه هنوز نتیجه ای در پی نداشته است.

به هر حال به نظر می رسد در آستانه سفر سوم هیئت دولت به لرستان ضمن ضرورت ایجاد فضای وحدت در استان باید تدوین پیشنهادات کاربردی برای رفع محرومیت از استان لرستان در دستور کار مسئولان و نمایندگان استان قرار گیرد.