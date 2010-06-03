خطبه حضرت زهرا (س) نیاز روز بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام محمدحسین موسی⁯پور شامگاه چهارشنبه در مراسم پرده⁯برداری از ثبت ملی خطبه حضرت فاطمه زهرا(س) در فهرست میراث معنوی که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، این اقدام معنوی را ارزشمند توصیف کرد و اظهار داشت: ثبت معنوی خطبه حضرت زهرا(س) از این جهت قابل تقدیر است که این خطبه سند محکم حقانیت شیعه و ولایت و عصمت و طهارت است.



استاندار قم با اشاره به ویژگی⁯های عرفانی و معنوی حضرت فاطمه(س) تصریح کرد: عقل محدود بشر قادر نیست اوج عظمت این بانوی بزرگ را درک کند.



وی ادامه داد: حضرت زهرا(س) با فهم و درک بشری قابل تصویر نیست اما گرچه فاطمه ⁯شدن محال است اما فاطمی⁯شدن ممکن است.



استاندار قم خاطرنشان کرد: آنچه که از ما و شما شایسته و بایسته است به عنوان شیعیان فاطمه، فاطمی⁯شدن و راه فاطمه را پیمودن است.



موسی⁯پور از حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان بانوی بی⁯بدیل عالم هستی یاد کرد و اظهار داشت: مکتب حیاتبخش دین اسلام علاوه بر اینکه محتوای غنی را به جهان عرضه کرده، الگوهای بی⁯ بدیلی نیز معرفی کرده است.