خطبه حضرت زهرا (س) نیاز روز بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور شامگاه چهارشنبه در مراسم پردهبرداری از ثبت ملی خطبه حضرت فاطمه زهرا(س) در فهرست میراث معنوی که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، این اقدام معنوی را ارزشمند توصیف کرد و اظهار داشت: ثبت معنوی خطبه حضرت زهرا(س) از این جهت قابل تقدیر است که این خطبه سند محکم حقانیت شیعه و ولایت و عصمت و طهارت است.
استاندار قم با اشاره به ویژگیهای عرفانی و معنوی حضرت فاطمه(س) تصریح کرد: عقل محدود بشر قادر نیست اوج عظمت این بانوی بزرگ را درک کند.
وی ادامه داد: حضرت زهرا(س) با فهم و درک بشری قابل تصویر نیست اما گرچه فاطمه شدن محال است اما فاطمیشدن ممکن است.
استاندار قم خاطرنشان کرد: آنچه که از ما و شما شایسته و بایسته است به عنوان شیعیان فاطمه، فاطمیشدن و راه فاطمه را پیمودن است.
موسیپور از حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان بانوی بیبدیل عالم هستی یاد کرد و اظهار داشت: مکتب حیاتبخش دین اسلام علاوه بر اینکه محتوای غنی را به جهان عرضه کرده، الگوهای بی بدیلی نیز معرفی کرده است.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم خطبه حضرت فاطمه (س) را نیاز روز بشریت برای نجات از گمراهی ها و انحرافات دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور شامگاه چهارشنبه در مراسم پردهبرداری از ثبت ملی خطبه حضرت فاطمه زهرا(س) در فهرست میراث معنوی که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، این اقدام معنوی را ارزشمند توصیف کرد و اظهار داشت: ثبت معنوی خطبه حضرت زهرا(س) از این جهت قابل تقدیر است که این خطبه سند محکم حقانیت شیعه و ولایت و عصمت و طهارت است.
نظر شما