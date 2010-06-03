  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

در تماس تلفنی انجام شد:

رایزنی متکی با مقامات یونان و سوئد درباره بیانیه تهران و جنایات صهیونیستها

رایزنی متکی با مقامات یونان و سوئد درباره بیانیه تهران و جنایات صهیونیستها

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس های تلفنی جداگانه ای با نخست وزیر یونان و همتای سوئدی خود خواستار اقدام جدی جامعه بین المللی در مورد جنایت وحشیانه اخیر رژیم صهیونیستی با این گونه ددمنشی های غیرانسانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در تماس های تلفنی جداگانه ای با جرج پاپاندرئو نخست وزیر یونان و کارل بیلت وزیر خارجه سوئد ضمن تشریح آخرین وضعیت مبادله سوخت هسته ای و بیانیه سه جانبه تهران، در مورد جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان کمک رسانی به غزه تبادل نظر کرد و خواستار اقدام جدی جامعه بین المللی در مقابله با این گونه ددمنشی های غیرانسانی شد.

در این مکالمه های تلفنی نخست وزیر یونان و وزیرخارجه سوئد ضمن استقبال از ابتکار سه کشور ایران، ترکیه و برزیل در موضوع تبادل سوخت خواستار اجرایی شدن آن شدند .

آنها همچنین اقدام رژیم صهیونیستی را غیر قابل قبول دانسته و آن را به شدت محکوم کردند.

کد مطلب 1094694

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها