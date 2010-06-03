رایزنی متکی با مقامات یونان و سوئد درباره بیانیه تهران و جنایات صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در تماس های تلفنی جداگانه ای با جرج پاپاندرئو نخست وزیر یونان و کارل بیلت وزیر خارجه سوئد ضمن تشریح آخرین وضعیت مبادله سوخت هسته ای و بیانیه سه جانبه تهران، در مورد جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان کمک رسانی به غزه تبادل نظر کرد و خواستار اقدام جدی جامعه بین المللی در مقابله با این گونه ددمنشی های غیرانسانی شد.

در این مکالمه های تلفنی نخست وزیر یونان و وزیرخارجه سوئد ضمن استقبال از ابتکار سه کشور ایران، ترکیه و برزیل در موضوع تبادل سوخت خواستار اجرایی شدن آن شدند .

آنها همچنین اقدام رژیم صهیونیستی را غیر قابل قبول دانسته و آن را به شدت محکوم کردند.