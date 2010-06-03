ترکیب نهایی تیم ملی تکواندو مشخص شد/ غیبت خداداد در مسابقات انتخابی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو قرار بود در سه وزن برگزار شود که به دلیل غیبت بهزاد خداداد تنها در اوزان دوم و سوم المپیکی برگزار شد. در وزن اول (58- کیلوگرم) بهزاد خداداد در سالن حضور پیدا نکرد تا میثم باقری و یاسین اکبرنتاج بدون برگزاری مبارزه برای عضویت در تیم ملی انتخاب شوند.

در وزن دوم (68- کیلوگرم) محمد باقری معتمد پیش از این برای عضویت در تیم ملی انتخاب شده بود و علیرضا نصرآزادانی با برتری 3 بر 2 مقابل رضا نادریان در کنار معتمد قرار گرفت.

همچنین در وزن سوم (80- کیلوگرم) فرزاد عبداللهی به همراه یوسف کرمی در رقابت‌های جام جهانی شرکت خواهد کرد. عبداللهی امروز در پایان چهار راند مبارزه با مسعود حجی زاوره با نتیجه 2 بر یک برنده شد و جواز حضور در جام جهانی را دریافت کرد.

برای همراهی تیم ملی در مسابقات جام جهانی در وزن چهارم (80+ کیلوگرم) پیش از این حسین تاجیک و کوروش رجلی انتخاب شده بودند.

لاریجانی، کرمی، نظری و اسدالهی چهار تن از داوران بین المللی تکواندو کشورمان قضاوت رقابت‌های انتخابی تیم ملی را برعهده داشتند.

روز گذشته رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو در بخش بانوان برگزار شد که طی آن سارا خوش جمال فکری، فاطمه نعمتی، سمانه شش پری، راحله آسمانی، سوسن حاجی پور، پریسا فرشیدی، سهیلا سیاحی، پریا پورنعمت برای عضویت در تیم ملی انتخاب شدند.

جام جهانی تکواندو 26 تا 30 تیرماه به میزبانی چین برگزار خواهد شد.