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۱۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۳۳

800 دارالقرآن در مدارس خراسان رضوی راه اندازی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی از راه اندازی 879 دارالقرآن در مدارس سطح استان از سال تحصیلی آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین هژبری صبح پنجشنبه در افتتاحیه اجلاسیه فصلی مدیران آموزش و پرورش خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: از سال تحصیلی آینده 879 در مدارس سطح استان افتتاح می شود.

رئیس آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره بر ضرورت تلاش مدیران آموزش و پرورش استان برای کاهش شکایات درون و برون‌سازمانی از این نهاد تاکید کرد: لزوم نگاه تیمی مدیران در انجام فعالیتها، حسن ارتباط با کارمندان، دانش‌آموزان و برنامه‌ریزی باید در دستورکار قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس ابلاغیه وزیر آموزش و پرورش در وصول گزارش از دریافت حتی یک ریال وجه نقد در مدارس دولتی هنگام ثبت‌نام، حکم مدیرکل استانی لغو می‌شود.

وی با بیان اینکه معلمان و مدیران این نهاد باید دافعه حداقلی و جاذبه حداکثری داشته باشند، خاطرنشان کرد: بر اساس توصیه اولیای دین محبت به دانش‌آموزان نباید خشک و توخالی باشد، همچنین میزان محبوبیت و مقبولیت مدیران آموزش و پرورش استان در محدوده مدیریت نیز به عنوان یکی از معیارهای سنجش موفقیت آنان مورد توجه قرار دارد.
 

کد مطلب 1094715

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