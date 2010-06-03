800 دارالقرآن در مدارس خراسان رضوی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین هژبری صبح پنجشنبه در افتتاحیه اجلاسیه فصلی مدیران آموزش و پرورش خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: از سال تحصیلی آینده 879 در مدارس سطح استان افتتاح می شود.

رئیس آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره بر ضرورت تلاش مدیران آموزش و پرورش استان برای کاهش شکایات درون و برون‌سازمانی از این نهاد تاکید کرد: لزوم نگاه تیمی مدیران در انجام فعالیتها، حسن ارتباط با کارمندان، دانش‌آموزان و برنامه‌ریزی باید در دستورکار قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس ابلاغیه وزیر آموزش و پرورش در وصول گزارش از دریافت حتی یک ریال وجه نقد در مدارس دولتی هنگام ثبت‌نام، حکم مدیرکل استانی لغو می‌شود.

وی با بیان اینکه معلمان و مدیران این نهاد باید دافعه حداقلی و جاذبه حداکثری داشته باشند، خاطرنشان کرد: بر اساس توصیه اولیای دین محبت به دانش‌آموزان نباید خشک و توخالی باشد، همچنین میزان محبوبیت و مقبولیت مدیران آموزش و پرورش استان در محدوده مدیریت نیز به عنوان یکی از معیارهای سنجش موفقیت آنان مورد توجه قرار دارد.

