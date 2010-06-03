استقرار 200 آمبولانس در محدوده حرم مطهر امام (ره)

رضا دهقانپور در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح اقدامات اورژانس تهران در مراسم بیست و یکمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در حرم مطهر امام (ره) پرداخت و گفت: کمیته بهداشت و درمان مراسم ارتحال امام خمینی (ره) همچون سالهای گذشته آماده ارائه خدمات به زائران است.

نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در ستاد اجرایی بیست و یکمین سالگرد ارتحال امام (ره) افزود: خدمات بهداشتی و درمانی به زائران حرم مطهر امام (ره) با برپایی چهار بیمارستان صحرایی و هشت درمانگاه در محدوده حرم مطهر ارائه می شود.

دهقانپور به استقرار 200 دستگاه آمبولانس، پنج دستگاه اتوبوس آمبولانس، 22 دستگاه موتورآمبولانس در محدوده حرم مطهر امام(ره) اشاره کرد و گفت: امداد هوایی در محلهای مختلف برگزاری مراسم از دیگر خدماتی است که به زائران ارائه می شود.

وی با اشاره به حضور 700 نفر نیروی عملیاتی در محدوده حرم مطهر امام خمینی (ره) افزود: این نیروها شامل پزشک، کارشناس، تکنسین، امدادگر و نیروهای پشتیبانی هستند.