به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی چراغیان صبح پنجشنبه در جشن ریحانه النبی در خرم آباد اظهار داشت: حضرت زهرا مایه مباهات و افتخار همه زنان عالم است.

وی با تاکید بر اینکه ایشان در تاریخ بشریت نظیر ندارد، عنوان کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) مظهر همه خوبی ها و کمالات است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه برای شناخت شخصیت این بانوی فرزانه می توانیم از قرآن استفاده کنیم، خاطر نشان کرد: زندگی و سیره حضرت زهرا(س) بیانگر این است که این بانوی معصومه بالاترین شخصیتی است که خداوند در میان زنان خلق کرده است.

چراغیان با تاکید بر اینکه حیات حضرت زهرا(س) در همه زمینه های اعتقادی، دینی و سیاسی می تواند الگو باشد، افزود: بعد از انقلاب اسلامی شخصیت زن مسلمان ایرانی احیا شد به طوریکه زنان مسلمان با تاسی از حضرت زهرا(س) حماسه های بزرگی را خلق کردند.

وی ادامه داد: اگر این الگوی والا نبود این همه عزت و نقش آفرینی زنان که در رساندن پیام انقلاب وجود داشت نمی توانست وجود داشته باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به حضور فعال و نقش آفرینی زنان ایرانی با حفظ متانت، هویت و حجاب در جامعه، عنوان کرد: تصور دشمنان انقلاب اسلامی این بود که پس از پیروزی انقلاب نیمی از جمعیت جامعه به نام زنان باید خانه نشین شود در صورتیکه با پیروزی انقلاب زنان با حفظ هویت واقعی خود به عرصه اجتماع آمدند.

چراغیان با اشاره به اینکه در حال حاضر 60 درصد جامعه دانشگاهی و دانشجویان ما را زنان تشکیل می دهند، افزود: این در حالیست که هم اکنون بخش عمده ای کارآفرینان ما در حال حاضر زنان هستند.

وی با اشاره به حضور درخشان زنان در عرصه هنر، نشر و مطبوعات، خاطرنشان کرد: برخلاف تصور دشمنان علاوه بر اینکه زنان ایرانی توانستند با حفظ حجاب و عفاف خود در جامعه حضور پیدا کنند آنها همچنین بر روی زنان غرب نیز تاثیرگذار شدند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به اینکه زن به عنوان یک عنصر هویت بخش در جامعه اسلامی مطرح است، یادآور شد: غرب نسبت به این جایگاه زنان مسلمان حسادت می ورزد.

چراغیان با اشاره به تهاجم غرب برای مخدوش کردن حجاب و عفاف زنان مسلمان، خاطر نشان کرد: ما ثابت کرده ایم که می توانیم این میدان را اداره کنیم و با حفظ هویت ایرانی اسلامی خود فرهنگ غرب را به زباله دان تاریخ بفرستیم.