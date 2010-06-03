یادواره شهدای روحانی لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این یادواره با هدف تجلیل از مقام شهدای روحانی و تبیین نقش آنان در انقلاب و جبهههای نبرد حق علیه باطل و در راستای معرفی هرچه بهتر این روحانیون به جامعه بهویژه نسل جوان برگزار میشود.
یادواره شهدای روحانی استان لرستان با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه علوم پزشکی و لرستان، سپاه حضرت ابوالفضل(ع)، اداره کل اوقاف و امور خیریه، دفتر نماینده ولیفقیه در لرستان و فرمانداری خرمآباد هفتم تیرماه در مصلی الغدیر شهر خرمآباد برگزار میشود.
بنابر این گزارش برای برگزاری این همایش چند کمیته از جمله پشتیبانی، جمع آوری آثار، تبلیغات و هنری، اجرایی و نشر در استان تشکیل شده و در این راستا کتاب "طلایهداران معرفت" که به معرفی شهدای لرستان میپردازد به چاپ رسیده است.
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