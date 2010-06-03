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۱۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۲۷

با حضور رئیس مجلس؛

یادواره شهدای روحانی لرستان برگزار می شود

یادواره شهدای روحانی لرستان برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: یادواره 53 شهید روحانی استان لرستان، هفتم تیرماه سال‌ جاری با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این یادواره با هدف تجلیل از مقام شهدای روحانی و تبیین نقش آنان در انقلاب و جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و در راستای معرفی هرچه بهتر این روحانیون به جامعه به‌ویژه نسل جوان برگزار می‌شود.

یادواره شهدای روحانی استان لرستان با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه علوم پزشکی و لرستان، سپاه حضرت ابوالفضل(ع)، اداره ‌کل اوقاف و امور خیریه، دفتر نماینده ولی‌فقیه در لرستان و فرمانداری خرم‌آباد هفتم تیرماه در مصلی الغدیر شهر خرم‌آباد برگزار می‌شود.

بنابر این گزارش برای برگزاری این همایش چند کمیته از جمله پشتیبانی، جمع آوری آثار، تبلیغات و هنری، اجرایی و نشر در استان تشکیل شده و در این راستا کتاب "طلایه‌‌داران معرفت" که به معرفی شهدای لرستان می‌پردازد به چاپ رسیده است.

کد مطلب 1094750

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