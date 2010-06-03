200 هزار واحد به طرح مقاوم‌ سازی مسکن روستایی افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا تابش صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاح دو طرح مسکونی روستایی در روستای خسروجرد سبزوار در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون بیش از 930 هزار واحد مسکونی عقد قرارداد شده است و سایر این واحدها نیز در طول مدت دو ماه آینده قرارداد آن بسته خواهد شد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد: از سال 84 طرح مقاوم‌سازی مسکن روستایی در سطح کشور آغاز شده است و قرار بر این بود که هر سال 200 هزار واحد مسکونی روستایی مقاوم سازی شود و در پایان مدت پنج سال حدود یک میلیون واحد مقاوم‌سازی شود.

وی تصریح کرد: امسال علاوه بر 200 هزار واحد سهمیه هیئت دولت و رئیس جمهور، 200 هزار واحد دیگر اضافه کرده‌اند که این سهمیه بین تمام بانکهای کشور توزیع می‌شود حال آنکه 200 هزار سهمیه اولیه در بین بانک مسکن توزیع شده بود.

تابش به افزایش 15 درصدی سقف وامهای ارائه شده برای مقاوم سازی مسکن روستایی اشاره و اظهار داشت: امسال بیش از 15 درصد به میزان وام متقاضیان افزوده شد و از 7.5 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش یافت.

وی خاطر نشان کرد: وامی که به شکل قرض‌الحسنه و تنها با چهار درصد کارمزد بانکی بطور آسان در اختیار متقاضیان مسکن روستایی قرار می‌گیرد.

