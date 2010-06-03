جشنواره هنرهای تجسمی زنان هنرمند فارس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در جریان افتتاح این نمایشگاه گفت: با توجه به استقبال در خوری که از این جشنواره شد و در جهت ایجاد انگیزه مضاعف در بین زنان هنرمند فارس تلاش خواهیم کرد سال آینده دو رشته دیگر به این جشنواره افزوده شود که یکی از این رشته ها به طور قطع خوشنویسی خواهد بود.

محمد هادی فخرایی افزود: حدود 300 نفر میهمان افتتاحیه جشنواره بودند که اکثر میهمانان را زنان هنرمند فارس و صاحبان آثار تشکیل می دادند.

وی همچنین به فعالیت زنان هنرمند با برگزاری جشنواره هایی مجزا اشاره کرد و گفت: گستردگی فعالیت های زنان هنرمند طی سه دهه اخیر به اندازه ای است که منجر به برگزاری جشنواره ای مستقل با آثار زنان هنرمند شده است.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: آثار نقاشی در نگارخانه سرو، عکاسی در نگارخانه همرنگ و طراحی در نگارخانه هنرمندان برای عموم به نمایش گذاشته شده است.

152 اثر در رشته نقاشی، 109 اثر در رشته عکاسی و 31 اثر در رشته طراحی به جشنواره راه یافته است.

علاقمندان می توانند از ساعات 9 و 30 دقیقه تا 12 و 17 و 30 تا 20 از آثار بازدید کنند.