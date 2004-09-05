۱۵ شهریور ۱۳۸۳، ۱۳:۵۶

عضو كميسيون فرهنگي مجلس در گفت و گو با "مهر":

تمامي تبليغات بايد صبغه ديني داشته باشند

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اين كه تبليغات ديني را نمي توان از ساير تبليغات جدا كرد گفت : كشوري كه نظام جمهوري اسلامي را دارد ، به طور طبيعي بايد تبليغاتي با صبغه اسلامي و ديني داشته باشد .

فاطمه آليا عضو كميسيون فرهنگي  و كميته رسانه هاي گروهي و ارتباطات جمعي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، با اشاره به اين كه دين ، آئين و روش زندگي است يادآورشد : تبليغات ديني  تمامي تبليغاتي را كه مربوط به شئونات زندگي مي شوند در بر دارد ، لذا تمامي تبليغات بايد صبغه ديني داشته باشند .

آليا ، فعاليت در زمينه تبليغات ديني و معارف اسلامي را،  پس از انقلاب اسلامي مطلوب ارزيابي كرد و گفت : البته علي رغم فعاليت هاي مثبتي كه در اين راستا انجام شده  انتظارات تأمين نشده است .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ، فرهنگ سازي مناسب و شايسته را از دستاوردهاي تبليغات مناسب ديني و ارائه مطلوب معارف اسلامي عنوان كرد و افزود : فرهنگ يك مقوله عميق است كه بايد با فعاليت هاي مناسب در اين زمينه نهادينه شده و در تفكر افراد به خوبي جاي گيرد .

عضو كميته رسانه هاي گروهي و ارتباطات جمعي در ادامه با تأكيد بر اين كه فرهنگ سازي يك هنر است و بايد هنرمندانه به آن پرداخته شود افزود : ويژگي و مباني فرهنگي بايد باور شود ، ارزشهاي ديني نيز بايد به طور دقيق نهادينه شده وبه باور افراد برسد تا در زندگي فردي و در سطح جامعه نمود داشته باشد .

آليا تصريح كرد : فرهنگ سازي يك موضوع بخشنامه اي و دستورالعملي نيست و كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با در نظر داشتن اين مسئله ، در زمينه جلب مشاركت هر چه بيشتر سازمان ها و نهادهاي مرتبط با فرهنگ سازي در جامعه فعاليت مي كند .

وي برگزاري جلسات و نشست هاي مداوم و مستمر را يكي از فعاليت هاي مناسب و تأثير گذار در اين زمينه اعلام كرد و افزود : طي جلساتي اعضاء كميسيون نقطه نظرات ، انتظارات ، انتقادات و توصيه هاي خود را براي مسئولان فرهنگي كشور مطرح مي كنند و به دنبال آن ، كميسيون و مجلس بر فعاليت دستگاه ها و سازمان ها نظارت دقيق خواهد داشت .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد : پيش بيني مي شود ، برگزاري نشست هاي مداوم اين چنيني ، شرايطي را فراهم آورد تا انتظاراتي كه در زمينه تبليغات ديني مناسب و فرهنگ سازي شايسته  وجود دارد به خوبي تأمين شود .
