فاطمه آليا عضو كميسيون فرهنگي و كميته رسانه هاي گروهي و ارتباطات جمعي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، با اشاره به اين كه دين ، آئين و روش زندگي است يادآورشد : تبليغات ديني تمامي تبليغاتي را كه مربوط به شئونات زندگي مي شوند در بر دارد ، لذا تمامي تبليغات بايد صبغه ديني داشته باشند .



آليا ، فعاليت در زمينه تبليغات ديني و معارف اسلامي را، پس از انقلاب اسلامي مطلوب ارزيابي كرد و گفت : البته علي رغم فعاليت هاي مثبتي كه در اين راستا انجام شده انتظارات تأمين نشده است .



عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ، فرهنگ سازي مناسب و شايسته را از دستاوردهاي تبليغات مناسب ديني و ارائه مطلوب معارف اسلامي عنوان كرد و افزود : فرهنگ يك مقوله عميق است كه بايد با فعاليت هاي مناسب در اين زمينه نهادينه شده و در تفكر افراد به خوبي جاي گيرد .



عضو كميته رسانه هاي گروهي و ارتباطات جمعي در ادامه با تأكيد بر اين كه فرهنگ سازي يك هنر است و بايد هنرمندانه به آن پرداخته شود افزود : ويژگي و مباني فرهنگي بايد باور شود ، ارزشهاي ديني نيز بايد به طور دقيق نهادينه شده وبه باور افراد برسد تا در زندگي فردي و در سطح جامعه نمود داشته باشد .



آليا تصريح كرد : فرهنگ سازي يك موضوع بخشنامه اي و دستورالعملي نيست و كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با در نظر داشتن اين مسئله ، در زمينه جلب مشاركت هر چه بيشتر سازمان ها و نهادهاي مرتبط با فرهنگ سازي در جامعه فعاليت مي كند .



وي برگزاري جلسات و نشست هاي مداوم و مستمر را يكي از فعاليت هاي مناسب و تأثير گذار در اين زمينه اعلام كرد و افزود : طي جلساتي اعضاء كميسيون نقطه نظرات ، انتظارات ، انتقادات و توصيه هاي خود را براي مسئولان فرهنگي كشور مطرح مي كنند و به دنبال آن ، كميسيون و مجلس بر فعاليت دستگاه ها و سازمان ها نظارت دقيق خواهد داشت .



عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد : پيش بيني مي شود ، برگزاري نشست هاي مداوم اين چنيني ، شرايطي را فراهم آورد تا انتظاراتي كه در زمينه تبليغات ديني مناسب و فرهنگ سازي شايسته وجود دارد به خوبي تأمين شود .



