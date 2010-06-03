آموزش مهارتهای زندگی استحکام خانواده را تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، منوچهر مهرام ظهر پنجشنبه در جلسه بهداشت روانی خانواده در سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای قزوین اظهار داشت: سلامت روانی و اجتماعی جامعه از موضوعات مهمی است که در صورت توجه به آن می توان به آرامش و نشاط در زندگی دست یافت.

وی افزود: در گذشته که امکانات رفاهی و مدرن وجود نداشت مردم از زندگی احساس لذت بیشتری می کردند اما در حال حاضر اتفاقی رخ داده که نشاط و شادابی در زندگیها را دچار آسیب کرده است.

مهرام خاطرنشان کرد: احساس نارضایتی از زندگی، کسالت، استرس، بروز بیماریهای مختلف به شیوه زندگی مردم مربوط می شود که موجب برهم خوردن ارتباطات اجتماعی افراد هم شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان بیان کرد: آمارها نشان می دهد بیش از 21 درصد مردم مشکلات روانی و روحی دارند که با پدیده هایی مانند کودک آزاری، همسر آزاری، خشونت در منزل، اعتیاد، بزه خود را نشان می دهد.

وی افزود: آمار طلاق در کشور در سال 65 حدود یک درصد بود که این رقم در سال 75 به هشت دهم درصد کاهش یافت اما متاسفانه در طول سالهای 75 تا 85 شاهد جهشی نگران کننده بودیم و آمار ثبت شده در سال 88 نشان می دهد که 120 هزار طلاق در کشور به ثبت رسیده است.

این استاد دانشگاه یادآورشد: یک چهارم ازدواج ها در سال اول و 50 درصد آنها در پنج سال اول منجر به طلاق می شود که بررسی ها نشان می دهد از هر سه ازدواج یک مورد منجر به جدایی می شود.

مهرام، شبکه های ماهواره ای، ارتباطات اینترنتی، دوری از ارزشهای دینی، عدم شناخت جوانان از مسائل زندگی، تربیت نادرست، نداشتن رابطه منطقی و دوستانه والدین با فرزندان و نا آگاهی را ازعوامل افزایش طلاق در جامعه دانست و اظهار داشت: باید به فرزندان خود شخصیت دهیم و به شکل گیری شخصیت آنها در دوران مختلف کودکی، نوجوانی و جوانی کمک کنیم تا بتوانند بدون حضور والدین در جامعه ارتباط برقرار کرده و دچار مشکل نشوند.

وی گفت: بچه ها باید بتوانند در فضایی مناسب و راحت نظر خود حتی مخالف را بیان کنند و از لحاظ تکاملی، اجتماعی و روانی قدرت امتناع و مخالفت را هم داشته باشند و با خشونت و برخورد قهر آمیز والدین مواجه نشوند.

مهرام نبود الگوهای صحیح در زندگی زناشویی را در بروز پدیده طلاق عاطفی موثر خواد و گفت: با افزایش مهارتهای زندگی و جدی گرفتن آموزشهای مورد نیاز خانواده ها می توان مشکلات موجود را کاهش داد و به استحکام خانواده کمک کرد.

مهرام از فقر و بیکاری، اعتیاد، بزهکاری اجتماعی، بیماریهای مختلف مانند ایدز، هپاتیت، ظهور بچه های طلاق به عنوان آسیبهای اجتماعی شایع در کشور یاد کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با هشدار به خانواده ها در ایام امتحانات تاکید کرد: متاسفانه اخیرا توسط عده ای سودجو داروهای نیروزا در جامعه توزیع شده و تبلیغ کرده اند که قوای فکری و حافظه را تقویت می کند اما این مواد که مخدر است آسیبهای جدی بدنبال دارد که مسمومیت ، اعتیاد و بیماریهای دیگر از عوارض آن است که خانواده ها باید با هوشیاری فرزندان خود را از این مشکلات آگاه کنند.