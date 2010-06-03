9 هزار نفر از بوشهر عازم مرقد مطهر امام خمینی (ره) شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حامد فکوری بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه اعزام آخرین کاروان به مرقد امام خمینی (ره) افزود: با هماهنگی‌ های به عمل آمده با مسئولین اعزام کاروان در ستاد استان و شهرستان‌ ها، زائران استان بوشهر در قالب 12 کاروان و با 200 دستگاه اتوبوس و 50 مینی ‌بوس و تعدادی خودروی سبک برای شرکت در مراسم گرامیداشت بیست و یکمین سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) اعزام شدند.

وی اظهار داشت: امام بزرگوار ملت، خدمات بسیار ارزنده ‌ای برای مردم شهید پرور ایران اسلامی انجام داد و به همین دلیل نیز پس از 21 سال که از رحلت ایشان گذشته است، همچنان مردم با احساس وظیفه در مراسم ارتحال ایشان شرکت می‌ کنند.

رئیس شورای هیئتهای مذهبی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: نام امام خمینی (ره) در تمام جهان همراه با احترام و بزرگی است و تمام مردم دنیا به ویژه آزادی خواهان جهان این رهبر بزرگ و آزاداندیش را دوست دارند .

فکوری افزود: امام خمینی (ره) همواره بر حمایت از ولایت فقیه تاکید می ‌فرمودند و هر کس که می‌ خواهد در خط امام حرکت کند، باید دوستدار ولایت باشد و در خط رهبر معظم انقلاب حرکت کند .

وی پیش بینی کرد که مراسم امسال با شکوهتر، عظیم تر از سال گذشته برگزار شد.