مسئولان آذربایجان غربی بدنبال جوابگویی به نیازهای فرهنگی باشند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رضا محبوبی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان افزود: استفاده از نظرات نخبگان و اساتید دانشکدههای مرتبط در حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی، هنر و اجرای برنامههای فرهنگی میتواند در تنظیم برنامهها به دست اندرکاران کمک شایانی کند.
وی از تهیه و تدوین منشور توسعه فرهنگی استان بر مبنای دیدگاههای ریاست جمهوری و اولویتهای فرهنگی دولت دهم خبر داد.
محبوبی اظهار داشت: عرصه دین و ارتقای معرفت دینی، جهاد و دفاع مقدس و ارزشهای اصیل انقلاب اسلامی با تاکید بر اصل ولایت فقیه، نهاد خانواده و فعالیتهای مرتبط با تحکیم بنیان خانواده و جایگاه زن در جامعه و نهاد تعلیم و تربیت و آموزش و توانمندسازی جوانان و ارتقای مهارتهای زندگی از بخشهای اولویت دار در تدوین منشور توسعه فرهنگی استان و تخصیص اعتبارات است.
سرپرست معاونت برنامهریزی استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: اولویتهای فرهنگی آذربایجان غربی باید شناسایی شود.
ابراهیم حقجو با بیان اینکه دستگاهها باید برنامههای مرتبط با حوزه کاری خود را ارائه دهند، خاطرنشان کرد: کارگروه اجتماعی فرهنگی درصدد عملیاتی کردن و اثربخشی طرحهای پیشنهادی از سوی دستگاههای اجرایی است.
این مسئول اضافه کرد: منظور از رویکرد فرهنگی به معنای توسعه اقدامات سختافزاری نیست بلکه هدف از این موضوع اتخاذ رویکردهای محتوایی و نرمافزاری در بخش فرهنگ است و از این رو باید به بخش نرمافزار حداکثر توجه صورت گیرد.
حقجو یادآور شد: رویکرد فرهنگی دولت حاکی از عزم جدی در ارتقای فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و بسترسازی لازم برای بالفعل کردن ظرفیتهای سرشار فرهنگی و اجتماعی است و دستگاهها نباید به خاطر کمبود اعتبار در راستای ارائه طرحهای پیشنهادی فرهنگی باشند و جبران مافات کنند بلکه طرحهای ارائه شده از سوی دستگاهها باید اثربخش بوده و قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشند.
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