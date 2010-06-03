مسئولان آذربایجان غربی بدنبال جوابگویی به نیازهای فرهنگی باشند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رضا محبوبی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان افزود: استفاده از نظرات نخبگان و اساتید دانشکده‌های مرتبط در حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی، هنر و اجرای برنامه‌های فرهنگی می‌تواند در تنظیم برنامه‌ها به دست ‌اندرکاران کمک شایانی کند.

وی از تهیه و تدوین منشور توسعه فرهنگی استان بر مبنای دیدگاه‌های ریاست جمهوری و اولویتهای فرهنگی دولت دهم خبر داد.

محبوبی اظهار داشت: عرصه دین و ارتقای معرفت دینی، جهاد و دفاع مقدس و ارزشهای اصیل انقلاب اسلامی با تاکید بر اصل ولایت فقیه، نهاد خانواده و فعالیتهای مرتبط با تحکیم بنیان خانواده و جایگاه زن در جامعه و نهاد تعلیم و تربیت و آموزش و توانمندسازی جوانان و ارتقای مهارتهای زندگی از بخشهای اولویت ‌دار در تدوین منشور توسعه فرهنگی استان و تخصیص اعتبارات است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: اولویتهای فرهنگی آذربایجان غربی باید شناسایی شود.

ابراهیم حقجو با بیان اینکه دستگاه‌ها باید برنامه‌های مرتبط با حوزه کاری خود را ارائه دهند، خاطرنشان کرد: کارگروه اجتماعی فرهنگی درصدد عملیاتی کردن و اثربخشی طرح‌های پیشنهادی از سوی دستگاه‌های اجرایی است.

این مسئول اضافه کرد: منظور از رویکرد فرهنگی به معنای توسعه اقدامات سخت‌افزاری نیست بلکه هدف از این موضوع اتخاذ رویکردهای محتوایی و نرم‌افزاری در بخش فرهنگ است و از این رو باید به بخش نرم‌افزار حداکثر توجه صورت گیرد.

حقجو یادآور شد: رویکرد فرهنگی دولت حاکی از عزم جدی در ارتقای فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و بسترسازی لازم برای بالفعل کردن ظرفیتهای سرشار فرهنگی و اجتماعی است و دستگاه‌ها نباید به خاطر کمبود اعتبار در راستای ارائه طرح‌های پیشنهادی فرهنگی باشند و جبران مافات کنند بلکه طرح‌های ارائه شده از سوی دستگاه‌ها باید اثربخش بوده و قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشند.