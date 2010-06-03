تیم ملی دوچرخه سواری سرعت ایران راهی ژاپن می شود

مربی تیم ملی دوچرخه سواری سرعت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: تیم ملی سرعت 18خرداد به مسابقات آسیایی اعزام می شود و محمد صادق مظفری و فرشید فارسی نژادیان دو ملی پوش کرمانی تیم هستند که این تیم را در این رقابتها همراهی می کنند.

محمد ابوحیدری درباره مشکل خروج خود از کشور نیز گفت: به دلیل آنکه بنده سرباز و دانشجوی ارشد هستم مقداری مشکل خروج از کشور داشتم که ربطی به ویزا ندارد و این مشکل نیز امروز حل شده است و من 18خرداد همراه تیم ملی به ژاپن می روم.

وی افزود: این رقابتها از 21خرداد به مدت چهار روز و با حضور تمام کشورهای آسیایی برگزار می شود و تیم ملی ایران نیز با هفت بازیکن سرعتی، پنج نیمه سرعتی، سه نفرجوانان و تیم بانوان در این مسابقات شرکت می کند که من سرمربی تیم سرعت هستم و با هفت ملی پوش سرعتی در این رقابتها شرکت می کنیم.

ابوحیدری گفت: حسنعلی ورپشتی یکی از بازیکنان اصلی ماست که به دلیل مصدومیت در این رقابتها با تیم نیست و مجبوریم چند تن از امیدهای تیم ملی را به جای بزرگسالان به رقابتها ببریم و با توجه به اینکه در رقابتهای قهرمانی آسیا همین بازیکنان مدال آوری کردند مطمئن هستم که در این بازیها نیز مدال و مقامهایی برای ایران به ارمغان می آوریم.

این در حالی است که نژاد عابدی رئیس هیئت دوچرخه سواری کرمان گفتگویی از وجود دو دوچرخه سوار کرمانی در اردوی تیم ملی اظهار بی اطلاعی کرد و گفته است: تنها سرمربی تیم ملی سرعت کرمانی است که وضعیت خروج وی از کشور نامشخص است.