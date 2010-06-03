کارکرد روابط عمومی سازمانها کپی برداری از سایر کشورهاست

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستم علی ظهر پنجشنبه درجلسه شورای اداری شهرستان بابلسر با اشاره به پیشینه فرهنگی غنی ایران اسلامی گفت: تاریخ کهن ایران اسلامی برای همگان دردنیا پذیرفته شده وغیرقابل انکار است.

وی روابط عمومی رابرآمده از دل فرهنگ دانست وگفت: اگر در روابط عمومی دچار ضعف هستیم درفرهنگ نیز چالش خواهیم شد.

رستم علی با اشاره به اینکه در کشور نتوانستیم در دهه های گذشته روابط عمومی را با باور خودمان تطبیق دهیم، گفت: متاسفانه در ایران روابط عمومی بومی و باز تولید شده نداریم و وضعیت موجود براساس ترجمه روابط عمومی های کشورهای دیگراست.

دبیرشورای اطلاع رسانی استان گفت: دردانشگاه های کشور نیز که باید به تولید علم بپردازند از ترجمه کتب دیگران برای روابط عمومی استفاده می کنند.

رستم علی جریان سازی، ایجادپرسش، اعتمادسازی و تعامل با رسانه را ازجمله وظایف روابط عمومی ها اعلام کرد و گفت: نباید منتظر سئوال باشیم و فقط پاسخ رسانه ها را بدهیم بلکه باید از رسانه ها دو گام جلوتر حرکت کرده و به طرح پرسش بپردازیم.