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۱۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

1.2 میلیون تن گندم در گلستان برداشت می شود

1.2 میلیون تن گندم در گلستان برداشت می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان اعلام کرد: برابر پیش بینی های صورت گرفته، در سال زراعی جاری یک میلیون و 200 هزار تن گندم از اراضی زراعی استان برداشت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب عصر پنجشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: در حالیکه تنها دو روز از زمان خرید گندم در استان می گذرد، بیش از 20 هزار تن گندم کشاورزان دو شهرستان گنبدکاووس و آق قلا به مراکز خرید تحویل شده است.   
 
وی اظهار داشت: این میزان تحویل گندم بیانگر افزایش تعداد مراکز و ظرفیت ایجاد شده ذخیره سازی گندم در استان و نیز تلاش شبانه روزی کلیه دست اندرکاران این بخش است.

وی به کشاورزان توصیه کرد که برای تحویل گندم به مراکز خرید نگرانی نداشته باشند.
 
میرآفتاب افزود: تعداد مراکز تحویل گندم در استان به تناسب برداشت در مناطق مختلف تا 90 مرکز افزایش یافته است و جای نگرانی وجود ندارد.
 
گلستان 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.
 
کد مطلب 1094862

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