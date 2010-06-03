سالانه به دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح هادی نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،علیرضا تابش عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح سه طرح هادی در روستاهای شهرستان سبزوار در جمع خبرنگاران افزود: در بخش تهیه طرح‌های هادی برنامه ما این بود که برای روستاهای بالای 50 خانوار طرح تهیه کنیم که با دستور رئیس جمهور برای روستاهای بالای 20 خانوار نیز طرح هادی تهیه می‌شود، در حال حاضر پوشش کشوری روستاهای بالای 20 خانوار صاحب طرح هادی 65 درصد است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشوردرباره اجرای این طرح ها خاطرنشان کرد: برنامه ما اجرای طرح در روستاهای بالای 100 خانوار بود که در حال گسترش به روستاهای بالای 50 خانوار و حتی 20 خانوار است که پوشش ما در اجرای طرح‌های هادی حدود 35 درصد است.

تابش به برنامه‌های دولت برای تأمین این میزان اعتبار اشاره کرد و اظهار داشت: این مسئله در سازمان مدیریت در حال بررسی است و ما عنوان کرده ‌ایم در صورت تأمین دو هزار میلیارد تومان آماده اجرای طرح هستیم.

برای اجرای طرح هادی در روستاهای تندک، چرو و گودآسیای شهرستان سبزوار 33 هزار متر پیاده‌روسازی، 36 هزار و 500 مترمربع زیرسازی، 6 هزار و 200 متر جدول و کانال‌گذاری و 33 هزار متر آسفالت شده است و برای انجام آن 6 میلیارد ریال هزینه شده است.

