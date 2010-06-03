سیره و اندیشه های حضرت زهرا(س) در جامعه گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام صادق گلزاده ظهر پنج شنبه در همایش حضرت زهرا (س) همسری شایسته و مادری نمونه در جمع مبلغات و مسئولان هیئات مذهبی بانوان زنجان افزود: حضرت زهرا (س) دختری نمونه برای پدر، همسری شایسته برای شوهر و مادری بی بدیل برای فرزندانش بود.

وی اظهار داشت: پیامبر بزرگ اسلام بارها دست مبارک حضرت زهرا (س) را می بوسید و به مقام و منزلت حضرت زهرا (س) احترام می گذاشت زیرا این بانوی بزرگوار از جایگاه بسیار والایی در نزد خداوند برخوردارند .

حجت الاسلام گلزاده با بیان اینکه هستی به برکت حضرت زهرا (س) خلق شده، تصریح کرد: خداوند در حدیث قدسی می فرماید که ای پیامبر اگر تو نبودی هستی را خلق نمی کردم و اگر علی نبود ترا هم خلق نمی کردم و اگر فاطمه نبود هر دو شما را خلق نمی کردم .

وی ادامه داد: امام زمان (عج) در حدیثی فرموده اند که مادرم فاطمه (س) اسوه و الگوی من است.

دبیر بعثه مقام معظم رهبری در ادامه به نحو شکل گیری قیام 15 خرداد اشاره کرد و افزود: در قیام 15 خرداد این روحانیون و مردم متدین بودند که این قیام بزرگ را شکل دادند.

حجت الاسلام گلزاده ادامه داد: مشروعیت نظام اسلامی به ولایت فقیه است و حرف اول و آخر را در جامعه اسلامی ولی فقیه می زند.

حجت الاسلام گلزاده یادآور شد: مبنای نظام جمهوری اسلامی ایران جذب حداکثری و دفع حداقلی است.



همچنین مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان در همایش حضرت زهرا (س) همسری شایسته و مادری نمونه گفت: امام (ره) ادامه دهنده راه انبیاء در قرن حاضر بود.

حجت الاسلام علی دشتکی با بیان اینکه اندیشه های حضرت امام (ره) به بلندای تاریخ بشریت است افزود: در عصر کنونی تشخیص حق از باطل مشکل است و با توسل به قرآن و ملاک قراردادن آن می توان به راحتی حق را از باطل تشخیص داد .

حجت الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه در جاهلیت مدرن از زنان به صورت ابزاری استفاده می شود، یاد آور شد: قیام امام خمینی (ره ) در 15 خرداد و حرکت ایشان در عمل به سیره اهل بیت (ع) موجب شد که زنان شخصیت دوباره در جامعه پیدا نمایند .

وی افزود: امروز در کشورهای اروپایی حجاب و متانت یک زن مسلمان به عنوان الگو مطرح است و کسانی که امروز اهل فکر هستند گرایش شان به حجاب اسلامی بسیار بالاست .

حجت الاسلام دشتکی ادامه داد: امروز تأثیرگذارترین رسانه مسجد، هیئت و منبر است و این رسانه توانسته است تمام توطئه ها و انحرافات نظام استکباری را به هم بریزد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: امسال مقام معظم رهبری با نامگذاری سال به نام همت مضاعف و کار مضاعف خواستار استفاده از تمام ظرفیتهای نظام برای توسعه و پیشبرد نظام اسلامی شده اند و در این خصوص هم باید به بحث انگیزه در تک تک افراد توجه جدی شود زیرا هر انسانی که انگیزه بالایی داشته باشد می تواند به اهداف خود برسد و ایجاد انگیزه بر عهده حوزه های اجتماعی ، دینی و مذهبی جامعه است که در این راستا اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان با همکاری مبلغات می تواند اقدامات شایسته ای را انجام دهد .