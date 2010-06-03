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۱۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۵۶

سیره و اندیشه های حضرت زهرا(س) در جامعه گسترش یابد

زنجان - خبرگزاری مهر: دبیر بعثه مقام معظم رهبری گفت: حضرت زهرا (س) بهترین الگو برای بانوان جامعه اسلامی است و متولیان امر باید در راستای توسعه سیره و اندیشه های حضرت زهرا(س) در جامعه بیش از پیش تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام صادق گلزاده ظهر پنج شنبه در همایش حضرت زهرا (س) همسری شایسته و مادری نمونه در جمع مبلغات و مسئولان هیئات مذهبی بانوان زنجان افزود: حضرت زهرا (س) دختری نمونه برای پدر، همسری شایسته برای شوهر و مادری بی بدیل برای فرزندانش بود.

وی اظهار داشت: پیامبر بزرگ اسلام بارها دست مبارک حضرت زهرا (س) را می بوسید و به مقام و منزلت حضرت زهرا (س) احترام می گذاشت زیرا این بانوی بزرگوار از جایگاه بسیار والایی در نزد خداوند برخوردارند .

حجت الاسلام گلزاده با بیان اینکه هستی به برکت حضرت زهرا (س) خلق شده، تصریح کرد: خداوند در حدیث قدسی می فرماید که ای پیامبر اگر تو نبودی هستی را خلق نمی کردم و اگر علی نبود ترا هم خلق نمی کردم و اگر فاطمه نبود هر دو شما را خلق نمی کردم .

وی ادامه داد: امام زمان (عج) در حدیثی فرموده اند که مادرم فاطمه (س) اسوه و الگوی من است.

دبیر بعثه مقام معظم رهبری در ادامه به نحو شکل گیری قیام 15 خرداد  اشاره کرد و افزود: در قیام 15 خرداد این روحانیون و مردم متدین بودند که این قیام بزرگ را شکل دادند.

حجت الاسلام گلزاده ادامه داد: مشروعیت نظام اسلامی به ولایت فقیه است و حرف اول و آخر را در جامعه اسلامی ولی فقیه می زند.

حجت الاسلام گلزاده یادآور شد: مبنای نظام جمهوری اسلامی ایران جذب حداکثری و دفع حداقلی است. 
 
همچنین مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان در همایش حضرت زهرا (س) همسری شایسته و مادری نمونه گفت: امام (ره) ادامه دهنده راه انبیاء در قرن حاضر بود.

حجت الاسلام علی دشتکی با بیان اینکه اندیشه های حضرت امام (ره) به بلندای تاریخ بشریت است افزود: در عصر کنونی تشخیص حق از باطل مشکل است و با توسل به قرآن و ملاک قراردادن آن می توان به راحتی حق را از باطل تشخیص داد .

حجت الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه در جاهلیت مدرن از زنان به صورت ابزاری استفاده می شود، یاد آور شد: قیام امام خمینی (ره ) در 15 خرداد و حرکت ایشان در عمل به سیره اهل بیت (ع) موجب شد که زنان شخصیت دوباره در جامعه پیدا نمایند .

وی افزود: امروز در کشورهای اروپایی حجاب و متانت یک زن مسلمان به عنوان الگو مطرح است و کسانی که امروز اهل فکر هستند گرایش شان به حجاب اسلامی بسیار بالاست .

حجت الاسلام دشتکی ادامه داد: امروز تأثیرگذارترین رسانه مسجد، هیئت و منبر است و این رسانه توانسته است تمام توطئه ها و انحرافات نظام استکباری را به هم بریزد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: امسال مقام معظم رهبری با نامگذاری سال به نام همت مضاعف و کار مضاعف خواستار استفاده از تمام ظرفیتهای نظام برای توسعه و پیشبرد نظام اسلامی شده اند و در این خصوص هم باید به بحث انگیزه در تک تک افراد توجه جدی شود زیرا هر انسانی که انگیزه بالایی داشته باشد می تواند به اهداف خود برسد و ایجاد انگیزه بر عهده حوزه های اجتماعی ، دینی و مذهبی جامعه است که در این راستا اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان با همکاری مبلغات می تواند اقدامات شایسته ای را انجام دهد .

کد مطلب 1094878

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