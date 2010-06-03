جشنواره نسلی از آفتاب با معرفی نفرات برتر خاتمه داد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، دبیر اجرایی دومین جشنواره نسلی از آفتاب عصر پنجشنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره که در سالن آمفی‌تئاتر صفی‌الدین اورموی حوزه هنری آذربایجان غربی تشکیل شد، اظهار داشت: دومین جشنواره نسلی از آفتاب به منظور شناسایی آثار برتر شاعران، نویسندگان، فیلم‌نامه ‌نویسان پنج استان شمال غرب کشور برگزار شده بود به کار خود پایان داد.

پدرام رحمانی با بیان اینکه موضوعات این جشنواره شامل فلسطین، امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، عاشورا و اصلاح الگوی مصرف بود، بیان کرد: در این جشنواره هنرمندان پنج استان کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل آثار خود را دبیرخانه جشنواره ارسال کرده بودند.

وی افزود: از 690 اثر ارسالی توسط دانش‌آموزان، هزار و 352 اثر در مقطع راهنمایی، 882 اثر متوسطه و 687 هزار و 766 اثر در مقطع ابتدایی بودند و در بخش آزاد نیز شش هزار و 542 اثر ارسال شده بود.

این مسئول افزود: 109 نفر در بخش عکاسی، 121 اثر در بخش مقاله، 10 اثر در بخش نمایش، 24 اثر در بخش فیلمنامه، 102 اثر در بخش شعر، 10 اثر در بخش داستان و 75 اثر در بخش تجسمی آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده‌اند.

رحمانی خاطرنشان کرد: این جشنواره به همت حوزه هنری آذربایجان غربی و با مشارکت سازمان جوانان، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان و شهرداری ارومیه برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: 11 نفر از اساتید برجسته در زمینه‌های مختلف داوری این آثار را به عهده داشتند.