سعادت بشر مرهون رعایت بایدها و نبایدهاست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام علی رفیعی بعداز ظهر پنجشنبه در دوره آموزشی اخلاق فردی، اجتماعی و اداری که در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد رواج بسیاری از معضلات اجتماعی مانند طلاق در جامعه را ناشی از توجه نکردن به مسائل اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی دانست و افزود: اگر احترام متقابل و دوری از بی‌حرمتی‌ها در خانواده‌ها رعایت شود شاهد این معضلات نخواهیم بود.



وی سو ظن، غیبت، مسخره‌کردن و تجسس در زندگی دیگران را از مصادیق نبایدهای اخلاق اجتماعی برشمرد و گفت: اخلاق اجتماعی از اخلاق فردی اهمیت بیشتری دارد و بار معنوی بسیاری در آن نهفته است.



رفیعی اخلاق حسنه را جزو منش و سیره پیامبر اکرم (ص) عنوان و خاطرنشان کرد: همین اخلاق حسنه پیامبر در آن دوران موجب جذب مردم به دین مبین اسلام شد.



لزوم تقدیر از دستاوردهای ارزشمند انقلاب



مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قم هم در ابتدای این دیدار با اشاره به توجه دین مبین اسلام به مقولات اجتماعی و اخلاقی گفت: دین اسلام حاوی نکات و معارف ارزشی بسیاری است که می‌توانند الگو و روش زندگی انسان‌ها قرار گیرد.



حجت‌الاسلام علی محمدی با بیان اینکه امروز به برکت انقلاب اسلامی و در پرتو قرآن و رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب به دستاوردهای بزرگی در عرصه‌های مختلف علمی و اجتماعی دست یافته‌ایم، خاطرنشان کرد: قدردانی و حفظ این دستاوردهای ارزشمند باید مورد توجه همگان باشد.