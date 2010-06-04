آلمان و اسپانیا پیروز شدند/ ایتالیا شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار‌های تدارکاتی تیم‌های حاضر در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی پنجشنبه شب هم برگزار شد که در یکی از این دیدارها تیم ملی ایتالیا برابر تیم مکزیک با نتیجه 2 بر یک شکست خورد.

در این دیدار که در ورزشگاه "روی بائودویین" شهر بروکسل بلژیک برگزار شد، کارلوس آلبرتو ولا (17) و الکساندر مدینا (83) برای تیم مکزیک گل زدند و لئوناردو بونوچی (89) تک گل لاجوردی پوشان را به ثمر رساند.

همچنین در ورزشگاه "کومرزبانک آره‌نا" شهر فرانکفورت تیم ملی فوتبال آلمان با نتیجه 3 بر یک از سد تیم بوسنی گذشت. فیلیپ لام(50) و باستین شوان اشتایگر(73 - پنالتی و 77 - پنالتی) برای تیم آلمان در این بازی گل زدند و ادین ژکو (15) تک گل تیم بوسنی را به ثمر رساند.

تیم ملی فوتبال اسپانیا هم در ورزشگاه "نیوتیوولی" شهر اینسبورک اتریش برابر تیم کره جنوبی قرار گرفت و با گل دقیقه 85 جسوس ناواس موفق شد برابر این تیم آسیایی به پیروزی دست یابد.

- در ادامه دیدارهای فوتبال ملی پیش از جام جهانی 2010 امشب دیدارهای زیر برگزار می شود:

* ساحل عاج - ژاپن

* فرانسه - چین

* لوگزامبورگ - جزایر ایسلند

* سودان - فلسطین

* اسلوونی - نیوزلند