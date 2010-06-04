امام ، نظام را متعلق به توده های مردم می دانست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز جمعه در مراسم نماز جمعه که به مناسبت بیست و یکمین سالگرد ارتحال رهبر فقید انقلاب در مرقد مطهر امام راحل برگزار شد، به عنوان سخنران پیش از خطبه ها حضور یافت و گفت: امروز روز امام است و بدون تردید امام بزرگترین و تاثیرگذارترین شخصیت تاریخ پس از بعثت خاتم و ائمه و نیز هدیه خاص خدا به بشریت و احیاگر انسان در عصر حاکمیت مادیات است.

وی تاکید کرد: امروز بهترین ذکر ، ذکر امام و یادآوری ویژگی های امام است و امروز به واسطه امام و نهضت امام نه تنها ایران بلکه همه جهان در جوش و خروش است.

احمدی نژاد ایمان و توکل به خدا را نخستین ویژگی حضرت امام برشمرد و گفت: او آموخت که اخلاص رمز پیروزی و سعادت است و رمز اقتدار مثال زدنی امام توکل به خدا بود.وی ادامه داد: امام راحل منشاء قدرت را خدا می دانست و برای قدرت های مادی اصالتی قائل نبود.

رئیس جمهور ویژگی دیگر امام را حرکت در مسیر انبیا الهی عنوان کرد و گفت: او حرکت خود را در متن حرکت انبیا و از جنس آنان می دانست.

احمدی نژاد یادآور شد: رسالت پیامبران جهانی بود و رسالت انقلاب ما نیز جهانی است و امام به دنبال نجات همه بشریت بود و او سعادت ایران و نجات بشریت را دو روی یک سکه و از جنس هم می دانست.

وی افزود: روح خودباوری در سایه توکل به خدا توسط امام راحل زنده شد و در مقابل شیطانی که به دنبال مطرح کردن یاس و ناتوانی ملت ها بودند امام جایگاه و عظمت انسان را احیا کرد.

رئیس جمهور ادامه داد: امروز فرزندان این ملت و ملت ایران با همان راه و دلبستگی به ولایت همه پله های علم، فرهنگ و سیاست را یکی پس از دیگری فتح خواهند کرد و او به همه آموخت که ما می توانیم.

احمدی نژاد ویژگی دیگر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را عدالت خواهی و ظلم ستیزی دانست و تصریح کرد: امام رمز تکامل را در ایستادگی بر عدالت و مقابله با ظلم و تبعیض می دانست و استکبار ستیزی را جزء ذات دینداری قلمداد می کرد و اندیشه او و انقلاب او جهانی بود.

وی خاطرنشان کرد: امام به خوبی وهوشمندی محور ماندگاری نظام سلطه را تشخیص داد وبا تمرکز بر قدرت ملت ها راه نجات بشریت را گشود و با تیزبینی رژیم صهیونیستی را بزرگترین ابزار سلطه معرفی کرد و تا آخر نیز بر مقابله با آن رژیم جعلی تاکید کرد.

رئیس جمهور تنها راه فروریختن نظام سلطه را فروپاشی ستون فقرات آن دانست و گفت: امروز همه جهانیان این واقعیت را می بینند و بر امام راحل درود می فرستند.

احمدی نژاد احترام به مردم را به عنوان ویژگی دیگر امام راحل مطرح کرد و تاکید کرد: امام به تشخیص مردم احترام می گذاشت و برای نقش مردم در اداره کشور اصالت قائل بود.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در 30 سال گذشته شاهد برگزاری 30 انتخابات در کشور بوده است، به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم در خرداد سال 88 اشاره کرد و گفت: مردمی ترین انتخابات جهان در ایران برگزار می شود و مردم سالارانه ترین حکومت عالم حکومت اسلامی است.

رئیس جمهور افزود: سال گذشته 40 میلیون نفر یعنی 85 درصد واجدین شرایط در یک انتخابات صد درصد آزاد شرکت کردند و رکورد دموکراسی را در جهان شکستند و حدود 25 میلیون نفر به خادم منتخب رای دادند و همه 40 میلیون نفر محترم هستند.

احمدی نژاد تاکید کرد البته در سی سال گذشته برخی خودخواهان بوده اند که خود را مالک کشور می دانستند و اگر رای مردم با آنان بود این رای محترم بود اما اگر با فرد دیگر باشد احترام ندارد.

وی ترویج روحیه خدمتگزاری و در کنار مردم بودن را ویژگی دیگری از شاخص های شخصیتی امام راحل برشمرد و تصریح کرد: او خود را خدمتگزار و دولت را خادم معرفی کرد و با اشرافیت و خصلت های شاهانه و زندگی شاهانه برخی مسئولان و مدیران مبارزه می کرد و در برابر نشانه های بروز این صفات ایستاد.

رئیس جمهور افزود: عده ای با تکیه بر بیت المال برای خود زندگی شاهانه می سازند که از نظر ملت محکوم است. احمدی نژاد با بیان اینکه امام، نظام را متعلق به توده های مردم می دانست اظهار داشت: امام برای کسی امتیاز ویژه قائل نبود و از نگاه امام احدی حق ندارد خود را مالک انقلاب بداند و برای خود امتیازاتی قائل باشد.

وی افزود: امام و انقلاب متعلق به ملت است و احدی حق ندارد خود را میراث دار انحصاری امام و خط امام بشمارد.

رئیس جمهور گفت: از عجایب تاریخ است که عده ای در صف دشمنان و سلطنت طلبان و منافقین بایستد و با همه ارزشهای اصولی امام مقابله کنند آنگاه ادعای پیروی و مالکیت انحصاری خط امام را داشته باشند و از آن عجیب تر آنکه انتظار داشته باشند که ملت این ادعای دروغین را بپذیرد.

احمدی نژاد تاکید کرد: از نظر امام میزان وضع فعلی افراد است.

وی با تاکید بر اینکه امام با بی بند و باری فکری غربی، سکولاریسم ، لیبرالیسم و خودباختگی به نام مدرنیته مخالف بود، گفت: در عین حال امام از تحجر و واپس گرایی ابراز برائت می کرد.

رئیس جمهور یادآور شد: از نظر امام حفظ نظام و حیثیت نظام از اوجب واجبات است و من عذر می خواهم که برخی مطالب را می گویم اما کسانی که حرمت نمی گذارند و همصدا با دشمنان قسم خورده سعی می کنند چهره نظام را مشبه کنند، نمی توانند ادعای پیروی امام را داشته باشند.

احمدی نژاد اظهار داشت: امام عزیز نظامی را بنیان گذاشت که از درون پالاینده است و از درون آلودگی ها را پالایش می کند و هر کس در هر مقام و هر قدر قدرتمند اگر از خط امام و نظام فاصله بگیرد بیدرنگ توسط دست پرقدرت ملت از صحنه ترک خواهد شد.

ادامه دارد....