راز خوشمزه تر شدن بستنی کشف شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون این نکته که در اثر برخورد میان حبابهای بستنی چه اتفاق رخ می دهد به عنوان یک مسئله غیرقابل حل باقی مانده بود.

در حقیقت نیروی حاصل از برخورد این حبابها بسیار کمتر از آن چیزی است که امکان رصد و بررسی آن وجود داشته باشد.

اکنون گروهی از محققان موسسه تحقیقات بر روی مواد از دانشگاه ملبورن با استفاده از یک میکروسکوپ نیروی اتمی موفق شدند راز برخورد حبابهای صابون و بستنی را کشف کنند.

میکروسکوپ اتمی تهیه تصاویری با وضوح تصویر بالا از اجسام چند نانومتری را امکانپذیر می کند.

این گروه از دانشمندان شامل مهندسان، ریاضیدانان و شیمیدانان در این تحقیقات با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و دستگاههای ویژه دستکاری ماده در مقیاس نانومتری موفق شدند نیروی ساخته شده از برخورد حبابهای نانویی را ثبت و اندازه گیری کنند.

براساس گزارش International Business Times این کشف برای درک و بررسی روشی که با آن حبابها به یکدیگر برخورد می کنند نقش مهمی ایفا کرده و به بهبود پایداری و کیفیت محصولاتی چون بستنی کمک می کند.