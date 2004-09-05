شركت سايپا يك دستگاه اتومبيل ماكسيما به حسين رضازاده اهدا مي كند

به گزارش خبرگزاري " مهر" شركت سايپا كسب مقام نخست مسابقات وزنه برداري فوق سنگين المپيك 2004 آتن توسط حسين رضازاده عضو تيم وزنه برداري باشگاه سايپا را به عموم هموطنان تبريك عرض مي كند.

شركت سايپا ضمن قدرداني ازتلاش اين ورزشكار محبوب ومحجوب، براي پاسداشت زحمات اين قهرمان فروتن كه باعث نواخته شدن سرود ملي واهتزازپرچم مقدس جمهوري اسلامي دربازيهاي المپيك آتن وتوسعه ورزش قهرماني شد يك دستگاه خودرو ماكسيما به وي اهدا مي نمايد.

مهندس قلعه باني مديرعامل گروه خودروسازي سايپا حمايت ازاعضاي تيمهاي باشگاهي اين شركت را كه براي ميهن اسلامي افتخار آفريني مي كنند، مسووليت اجتماعي وملي سايپا مي داند وبه همين جهت درآينده به ورزشكاران عضوتيمهاي ورزشي سايپا كه بتوانند درتيمهاي ملي عناوين برتر جهاني وآسيايي را كسب نمايند ونام ايران اسلامي را پرآوازه كنند هدايايي اعطا خواهد كرد.

