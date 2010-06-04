امام خمینی (ره) بر پررنگ بودن اصل ولایت‌ فقیه در جامعه تاکید داشتند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، معزالدینی در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: نظامی که امام خمینی (ره) آن را پایه ریزی کردند ریشه و شکل خدایی داشت و امام نیز تا آخر عمر پربرکت خود از دو کلمه جمهوری و اسلامی حفاظت کردند و مراقب بودند که هیچ یک از اینها خدشه دار و ضعیف نشوند.

وی افزود: یکی دیگر از نگرانی های امام خمینی (ره) اصل ولایت فقیه بود و ایشان همواره تاکید داشتند که این اصل باید در جامعه اسلامی پررنگ باشد و تقویت شود.

معزالدینی یکی دیگر از دغدغه های امام خمینی (ره) را خدمت به مردم دانست و خاطرنشان کرد: امام همواره می فرمودند که ما اختیارداران مردم نیستیم بلکه خدمتگزار مردم هستیم و در واقع امام نخستین کسی بود که واژه خدمتگزاری مسئولان را وارد فرهنگ سیاسی ایران کرد.

وی یادآور شد: امام خمینی (ره) همواره مسئولان را از تحقیر مردم باز می داشتند و معتقد بودند مردم در انجام امور خود نباید دچار زحمت شوند و مبادا از سوی مسئولی مورد تحقیر قرار گیرند.

معزالدینی با اشاره اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی در حمله کاروان آزادی گفت: تجاوز صهیونیستها به کاروان آزادی بر اساس خوی ددمنشانه آنها انجام شده زیرا اسرائیل دشمن انسانیت است و جنگ او تنها با اسلام نیست.

وی تصریح کرد: همانگونه که امروز تمام دنیا اذعان دارند، اسرائیل یک رژیم نامشروع است و امروز مردم دنیا باید برای محو و نابودی این رژیم غاصب بکوشند.

مردم یزد همزمان با سراسر کشور امروز پس از نمازجمعه با راهپیمایی در مسیر مسجد ملا اسماعیل تا میدان امیرچخماق حمایت خود از مردم مسلمان فلسطین و غزه اعلام کردند و حرکات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی را محکوم کردند.