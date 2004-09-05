شهردار تهران به مشكلات ساكنان منطقه 5 رسيدگي مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران در ادامه مرحله دوم ملاقات هاي مردمي شهردار تهران با شهروندان مناطق 22 گانه ، شهروندان ساكن در منطقه 5 مي توانند براي طرح مشكلات خود و ملاقات با شهردار تهران روزهاي دوشنبه و سه شنبه مورخ شانزده و هفده شهريورماه به روابط عمومي شهرداري منطقه خود واقع در فلكه دوم صادقيه، خيابان آيت الله كاشاني، نرسيده به ميدان علامه جعفري، شهرداري منطقه 5 مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.

بنابرهمين گزارش ملاقات شهردار تهران در روز پنج شنبه هفته جاري فقط مختص ساكنان منطقه 5 بوده و تنها شهرونداني مي توانند در اين برنامه حضور داشته باشند كه طي روزهاي اعلام شده از طريق روابط عمومي منطقه ثبت نام كرده باشند.

شايان ذكر است ساير شهروندان تهراني مي توانند براي طرح مشكلات خود طبق روال گذشته با واحد 137، دفتر ارتباطات مردمي اداره كل روابط عمومي و بين الملل شهرداري تهران تماس حاصل نمايند.