به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دانشگاه شهیدبهشتی افتتاح این پروژه های عمرانی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

پروژه های عمرانی دانشگاه شهیدبهشتی که روز دوشنبه 17 خرداد افتتاح می شود شامل مسجد، پژوهشکده لیزر و پلاسما، پژوهشکده گیاهان دارویی و مجموعه کلاس های مشترک است.

پژوهشکده لیزر و پلاسما و پژوهشکده گیاهان دارویی از پژوهشکده های دانشگاه شهیدبهشتی هستند که از سال 81 فعالیت خود را در بخشهای دیگر آغاز کرده اند.

در حال حاضر، پژوهشکده لیزر و پلاسما 5 گروه پژوهشی، 18 آزمایشگاه فعال و 13 عضو هیئت علمی دارد همچنین پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی نیز شامل چهار گروه بوده و در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.