تحولات مدیریتی مشکل اصلی ورزش است/ هنوز دیر نشده اما نگران استقلالم

منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در مورد حل مشکلات فعلی استقلال صحبتی با سعیدلو نداشته و تنها وی را در نماز جمعه دیده است، گفت: اتفاقی که در این مقطع برای استقلال پیش آمد، تاکنون سابقه نداشته است. سال‌های زیادی است که از نزدیک یا دور وضعیت استقلال را پیگیری می کنم اما تاکنون پیش از آغاز مسابقات لیگ ناگهان مدیران و مربی این تیم استعفا نداده بودند که امروز متاسفانه شاهد آن هستم.

این بدترین اتفاق برای استقلال بود



وی خاطرنشان کرد: این بدترین اتفاق و مسئله‌ای بود که رخ داد زیرا در این زمان تیم باید با انتخاب سرمربی و بازیکنان به خوبی آماده مسابقات لیگ می شد اما در حال حاضر هیچ چیز در استقلال مشخص نیست. قطعا تیمی که به خوبی و در آرامش برای حضور در مسابقات آماده نشود، در طول فصل با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.

هنوز دیر نشده، باید تصمیم درست گرفته شود



سرمربی پیشین تیم ملی با بیان اینکه در حال حاضر این تیم نه مدیر، نه مربی و نه بازیکن دارد، افزود: اگر مشکلات موجود هرچه زودتر برطرف نشود، صددرصد باید منتظر مشکلات زیادی برای استقلال بود. البته هنوز دیر نشده و مسئولان سازمان می‌توانند با تصمیمی صحیح، مانع از مشکلات و اتفاقات تلخ آینده برای یکی از مردمی ترین تیم‌های فوتبال ایران شوند.

عمده‌ترین مشکل ورزش تحولات مدیریتی است



وی با بیان اینکه نمی داند چه کسی مقصر مشکلات اخیر استقلال است، تصریح کرد: عمده‌ترین مشکل فعلی نه تنها استقلال بلکه ورزش و باشگاه‌های دیگر، تحولات مدیریتی است زیرا مدیر برای برنامه ریزی و رسیدن به اهدافش نیاز به زمان دارد اما بحث برکناری یا استعفا باعث می شود برنامه ریزی خوبی برای رسیدن به اهداف صورت نگیرد و در نهایت مجموعه متضرر می‌شود.

نه من، یک نفر زودتر باید انتخاب شود



"اولیایی چند روز پیش پیشنهاد داد فردی مانند پورحیدری بصورت موقت سرپرست استقلال شود تا مربی و بازیکنان این تیم را انتخاب کند". پورحیدری در این خصوص اظهار داشت: پیشنهاد اولیایی بسیار خوب است نه در مورد من. باید هرچه زودتر فردی انتخاب شود تا کادرفنی و بازیکنان استقلال را مشخص کند تا زمان بیش از این از دست نرود.

ناکامی‌ استقلال آرامش فوتبال را تحت تاثیر قرار می دهد



وی در این مورد اضافه کرد: اگر زمان از دست برود و استقلال با تیمی معمولی در لیگ شرکت کند، مشکلات زیادی برای فوتبال ایران بوجود می آید. از یکسو ضعیف بودن استقلال به سطح کیفی لیگ ضرر می زند و از سوی دیگر ناکامی‌های استقلال در لیگ آرامش ورزشگاه‌ها و فوتبال ایران را تحت تاثیر قرار می دهد.

نگران استقلالم



سرمربی پیشین تیم استقلال با بیان اینکه در مجموع از اتفاقات اخیر در باشگاه استقلال بسیار نگران است، افزود: قطعا هواداران میلیونی استقلال از این تیم انتظار نتیجه گرفتن دارند و دیدن این تیم مانند تیمی معمولی و نتیجه نگرفتن آن، واکنش‌های خوبی را ارائه نمی کنند که این مسئله در مجموع به لیگ و فوتبال ایران ضربه می زند. ضمن اینکه اگر استقلال سهمیه حضور در لیگ قهرمانا آسیا را کسب کند، با در اختیار نداشتن کادرفنی و بازیکنان خوب، نمی تواند از اعتبار فوتبال ایران در آن آسیا دفاع کند.

بی تعصبی‌ها ناراحت کننده است



وی خاطرنشان کرد: یک روز بازیکنان افتخار می کردند که پیراهن پرسپولیس یا استقلال را برتن می کند اما امروز به راحتی از این دو تیم جدا می شوند که این بی تعصبی بسیار ناراحت کننده است.

کمک به استقلال وظیفه است



پورحیدری در پایان با رد این مسئله که تاکنون پیشنهادی برای حضور در هیچکدام از پست‌های باشگاه استقلال نداشته است، گفت: هرکس خصوصا استقلالی‌ها که در این شرایط می تواند کاری برای استقلال انجام دهد، وظیفه دارد آن را انجام دهد تا این تیم در آینده دچار مشکل نشود. این یک وظیفه است و باید به بهترین شکل آن را انجام داد.