دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان گروه علوم پزشکی از دانشگاههای کشورهای آمریکای لاتین افزود: در این بحث، حوزه کشورها مورد بحث نیست بلکه اعتبار و نحوه آموزش در آن دانشگاهها مهم است که بر اساس قوانین موجود در صورت همخوانی با دوره های آموزشی داخل کشور مدارک این گروه قابل ارزشیابی است.

وی اضافه کرد: فارغ التحصیلان گروه علوم پزشکی در خارج از کشور طیف متنوعی دارند و تقریباً از همه دنیا فارغ التحصیل داریم.

محققی خاطرنشان کرد: در بحث دانشگاههای مرتبط با علوم پزشکی تنوع جغرافیایی وجود دارد و حوزه خاصی برای تایید و یا عدم تایید مدنظر نیست بلکه ملاک اعتبار دانشگاههای مربوطه در حوزه آموزش پزشکی است.

بر اساس آخرین بازنگری در لیست دانشگاههای معتبر برای گروه علوم پزشکی تنها سه دانشگاه از کشور آرژانتین مورد تایید هستند.