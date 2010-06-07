امیدوارم جوانان فوتسال ایران پاسخ اعتماد فدراسیون را بدهند

مصطفی عمادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: برای دومین سال است که به نمایندگی از فوتسال ایران در تورنمنت چین شرکت می کنیم. سال گذشته تیم ملی فوتسال هلند به جای برزیل در این رقابت‌ها شرکت داشت و ما توانستیم نتایج نسبتا خوبی را در مصاف با تیم های هلند، ژاپن و چین به دست آوریم.

" تیم فوتسال امید ایران سال گذشته در تورنمنت چهارجانبه چین با کسب دو تساوی در دیدار با ژاپن و چین و تحمل شکست در مصاف با هلند، عنوان سوم را پایین‌تر از تیم‌های هلند و ژاپن از آن خود کرد."

وی فرصت حضور در تورنمنت فوتسال چین را برای امیدهای فوتسال ایران مغتنم خواند و گفت: در مصاف با تیم ملی فوتسال برزیل که با ترکیبی از نفرات اصلی خود به مسابقات چین خواهد آمد تیم ما محکی خوبی خواهد خورد. علاوه بر این تیم‌های ژاپن و چین نیز با نفرات اصلی خود و همان بازیکنانی که در مسابقات قهرمانی آسیا به میدان رفتند به چین می آیند که رویارویی با آنها نیز می تواند میدان تدارکاتی مناسبی برای آینده سازان فوتسال ایران باشد.

" براساس اعلام سایت فوتسال پلانت تیم ملی فوتسال برزیل با نفرات شاخصی چون تیاگو، چیکو، فالکائو، فرناندینهو و دانیلو در تورنمنت چهارجانبه چین حضور می یابد."

مربی تیم فوتسال امید ایران در ادامه افزود: امیدوارم بازیکنان تیم فوتسال امید ایران از فرصتی که کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در اختیار آنها قرار داده است بخوبی استفاده کنند و بتوانند نتایج شایسته‌ای را به دست آورند. البته برای ما در این مسابقات نتیجه در اولویت نیست و آنچه مهم است اینکه با سه تیم خوب بازی خواهیم کرد و بازیکنان جوان ما محک سختی خواهند خورد.

عمادی همچنین با تاکید براینکه ترکیب تیم فوتسال امید ایران را در مسابقات چین بازیکنان جوانان و امید تشکیل می دهند و هیچ کدام از نفرات تیم بزرگسالان این تیم را همراهی نخواهد کرد، افزود: با توجه به اینکه فوتسال ایران تغییر نسل داده و طی چهار سال گذشته یکسری از بازیکنان جوانان به تیم ملی بزرگسالان راه یافته‌اند بخوبی جالی خالی این بازیکنان در تیم امید پر شده است و امروز ما در تیم امید فوتسال ایران نفراتی داریم که سن آنها پایین از 20 سال است. از تیمی که در بازی های داخل سالن آسیا عنوان قهرمانی را کسب کرد، فقط چهار بازیکن همراه ما در تورنمنت چین هستند و تیم چهره‌ای جوان تر به خود گرفته است.

"مجید حاجی بنده، حمید احمدی، مهدی جاوید، مرتضی کشاورز، سیدعلی کیایی، علیرضا صمیمی، طه مرتضوی، احمد اسماعیل‌پور، میثم خیام، حمیدرضا مرادخانی، سپهر محمدی، مسعود سلامتی و حمید سالاری ترکیب تیم ملی فوتسال ایران را در مسابقات چین تشکیل می دهند. از سوی سایت فدراسیون فوتبال به اشتباه نام مسعود دانشور در ترکیب تیم اعزامی به چین درج شده بود که عمادی تاکید کرد، این بازیکن در مسابقات چین به میدان نخواهد رفت."

وی در خاتمه تصریح کرد: تیم فوتسال امید ایران از پانزدهم فروردین ماه در اردوی آماده سازی به سر می برد و از آن تاریخ تا روز سیزدهم خردادماه بازیکنان پنج روز ابتدایی هر هفته را مشغول به تمرین در کمپ تیم‌های ملی بوده‌اند. زحمات زیادی برای آماده سازی تیم امید کشیده شده که امیدوارم مزد زحمات خود را با نتایج خوب در تورنمنت چین بگیریم.

- برنامه تورنمنت چهارجانبه فوتسال چین در سالن "ژی ژیانگ دراگون" شهر هانگ ژو به شرح زیر است:

سه‌شنبه - 18/3/89

* چین - ژاپن

* ایران - برزیل

چهارشنبه - 19/3/89

* چین - ایران

* برزیل - ژاپن

پنج شنبه - 20/3/89

* برزیل - چین

* ایران - ژاپن