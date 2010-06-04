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۱۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۵۴

کتاب "ستارگان درخشان" منتشر شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: کتاب "ستارگان درخشان" با رویکرد تحلیل جامع قیام تاریخی کفن پوشان شهرستان ورامین در 15 خرداد 1342 منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، این کتاب 200 صفحه ای در خرداد ماه 1389 توسط انتشارات علمی فرهنگی صاحب الزمان (عج) ورامین در شمارگان پنج هزار نسخه به چاپ رسیده است.

«ستارگان درخشان» در یک پیشگفتار و هشت فصل، به همراه بیش از 100 تصویر و سند، به ریشه ها و دستاوردهای قیام 15 خرداد، نقش روحانیت و جوانان در این قیام، نگاه شاهدان عینی به 15 خرداد 42، روز شمار قیام، اسناد ساواک در خصوص قیام 15 خرداد و این روز تاریخی از دیدگاه صاحب نظران می پردازد. در فصل هشتم این کتاب، در خصوص تکرار تاریخ و راهپیمایی کفن پوشان ورامینی در روز نهم و دهم دی ماه 1388 در حمایت از ولایت، مطالب، تصاویر و خبرهای خبرگزاری ها و رسانه های گروهی منتشر شده است.

کد مطلب 1095150

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