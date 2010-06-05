به گزارش خبرنگار مهر، شرایط باشگاه استقلال به گونه ایست که هر لحظه گمانه زنی های تازه ای از اعضای جدید هیئت مدیره این باشگاه و کادر فنی تیم فوتبال آن منتشر می شود.

پس از آنکه امیرقلعه نویی روز پنجشنبه با علی سعیدلو دیدار کرد گمانه زنی های جدیدی از بازگشت وی به جمع آبی پوشان مطرح شد. ضمن اینکه قرار است روز یکشنبه در نشست علی سعیدلو با مسئولان باشگاه استقلال، تکلیف اعضای هیئت مدیره این باشگاه نی مشخص شود.

سایت گل نیز با اشاره به اتفاقات اخیر باشگاه استقلال در گزارشی نوشت: « ناصر حجازی عضو قطعی هیئت مدیره‌ای است که قرار است جانشین هیئت مدیره قبلی بشود. اگر حجازی این پست را بپذیرد، برای اولین‌بار با مدیران غیرورزشی فوتبال در ایران بر خواهد خورد

بنا بر اخبار بسیار موثق از سازمان تربیت‌بدنی، امیر قلعه‌نویی با علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت‌بدنی به توافق کامل رسیده تا دوباره کارش را در استقلال آغاز کند.

جلسه روز پنجشنبه سعیدلو و قلعه‌نویی، و پاسخ مثبت سرمربی سپاهان به رئیس سازمان باعث شده که معادلات تازه‌ ای شکل بگیرد؛ به خصوص که قلعه‌نویی به سعیدلو گفته است قراردادش با سپاهان رسمیت ندارد و می‌تواند در استقلال مربیگری کند.»

در ادامه این گزارش آمده است: « گزینه مورد نظر سازمان برای سرپرستی استقلال هم کسی جز حسین قریب نیست که با امیر قلعه‌نویی استقلال را قهرمان ایران کرده است. قریب که چند روز پیش اعلام کرده بود علاقه‌ای به حضور در استقلال ندارد، ممکن است با اصرار امیر و البته نقش‌آفرینی کامران منزوی، معاون سابق خودش که در شرکت دشت‌مرغاب، توانسته نظر مثبت مدیران را برای کمک مالی به استقلال جلب کند، به کار بازگردد.البته گفته می شود این شرکت هنوز برای حضور در پروژه استقلال مردد است.

طبق شنیده‌ها امیر قلعه‌نویی و قریب از روز دوشنبه کار خود را آغاز خواهند کرد. این در حالی است که ناصر حجازی عضو قطعی هیئت مدیره‌ای است که قرار است جانشین هیئت مدیره قبلی بشود. اگر حجازی این پست را بپذیرد، برای اولین‌بار با مدیران غیرورزشی فوتبال در ایران بر خواهد خورد. حضور حجازی در هیات‌مدیره نظر مستقیم سعیدلو و برای تکریم از این اسطوره سابق استقلالی‌هاست.»

در پایان این گزارش آمده است: « استقلال برای شروع فصل جدید مشکلاتی دارد. بحث بدهی‌ها و همین‌طور جدایی چند بازیکن، از جمله سیاوش اکبرپور و حسین کاظمی بخشی از این مسائل است که ممکن است با حضور قلعه‌نویی تغییر کند. از جمله این مسائل احتمال بازگشت جان‌واریو به استقلال است. فابیو هم مثل قلعه‌نویی قرارداد خود را رسما ثبت نکرده است.

در حال حاضر سازمان تربیت‌بدنی و بنیه مالی‌اش مهمترین نکته در این معادله محسوب می‌شوند. اگر اراده به حضور قلعه‌نویی و مقابله با واعظ آشتیانی باشد، مشکلات تا حد زیادی حل خواهد شد.»