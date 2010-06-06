شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر، از اختصاص بودجه 400 میلیارد تومانی برای رفع محورهای پرحادثه در شریانهای جاده ای کشور خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در سالجاری 250 میلیارد تومان از بودجه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و 150 میلیارد تومان نیز از محل بودجه های استانی برای ساماندهی محورهای پر حادثه اختصاص داده شده است.

وی با تاکید بر اینکه با افزایش میزان تردد در هر جاده نیاز به ارتقای وضعیت آن جاده به وجود می آید، تصریح کرد: برای مثال زمانی که با افزایش تردد، یک جاده فرعی به جاده ای اصلی تبدیل می شود، باید تغییراتی در مواردی مانند عرض جاده، شعاع قوس، میزان ابنیه و شیب جاده انجام شود و اگر اصلاح در جاده انجام نشود در جاده ای که دارای شعاع قوس تندی است، ماشینها با سرعت بالا رد شده و در نتیجه ایجاد حادثه می کنند.

معاون وزیر راه و ترابری با اعلام اینکه نگاه سالجاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به رفع نقاط پر حادثه نگاه محوری است، اظهار داشت: در این دیدگاه کل یک محور مورد بررسی قرار گرفته است و مشکلات آن نیز اصلاح خواهد شد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اولویت اول این محور ها را محورهای منتهی به شهرهای اصلی اعلام کرد و گفت: سعی ما بر این است که در ابتدا برروی نقاطی سرمایه گذراری شود که بیشترین تردد ها از آنجا صورت می گیرد.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم نگاه علمی برای رفع محورهای پرحادثه، افزود: سازمان راهداری با پزشکی قانونی تفاهم نامه ای را در جهت کسب آمار و اطلاعات دقیق از حوادث جاده ای به امضا رسانده است، تا با تحلیل این اطلاعات علت تصادفات را مشخص شده، ضمن اینکه محور و نوع تصادفات نیز شناسایی شود.

معاون وزیرراه و ترابری در ادامه از برگزاری آزمون ورودی برای استخدام پیمانی برای 150 نفر نیروی متخصص با مدرک کارشناس ارشد در رشته های حمل ونقل در سازمان راهداری خبر داد و گفت: این آزمون که مراحل ثبت نام آن انجام شده است در تاریخ 28 خرداد ماه برگزار خواهد شد و امیدواریم که نیروهای جدید از ابتدای مهرماه سالجاری در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مشغول به کار شوند.

افندی زاده با بیان اینکه این نیروها در تمامی مراکز استانها تقسیم بندی خواهند شد، هدف از به کارگیری این نیروها را تقویت تخصصی در مرکز مدیریت راههای کشور، استفاده از سیستمهای هوشمند جاده ای، فن آوری و استفاده از تکنولوژیهای جدید در کارها، نگرش جدید بر روی بحث راهداری (روسازی و بهسازی جادهها) و برنامه ریزی های خرد و کلان در سازمان اعلام کرد.