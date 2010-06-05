سید جلال یحیی زاده روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه در روزهای حساس نقل و انتقالات لیگ که فرصت طلایی‌ برای جذب بازیکنان به شمار می‌رود، باشگاه استقلال در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد و این وضعیت برای باشگاهی که باید در لیگ قهرمانان آسیا از اعتبار فوتبال ایران دفاع کند، مناسب نیست.

یحیی زاده اضافه کرد: استقلال یکی از امیدهای فوتبال باشگاهی ایران برای دفاع از اعتبار فوتبال کشور در سطح آسیا و لیگ قهرمانان به شمار می‌رود و وضعیت کنونی به هیچ وجه برازنده چنین تیمی نیست و مسئولان سازمان تربیت بدنی باید هرچه سریعتر به وضعیت این تیم رسیدگی کنند.

وی با بیان اینکه هواداران استقلال از برخورد دوگانه رئیس سازمان تربیت بدنی نسبت به دو تیم استقلال و پرسپولیس عصبانی‌اند اظهار داشت: برخی هواداران استقلال معتقدند آقای سعیدلو در موضع‌گیریها و حمایتهای خود از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بیشتر جانب سرخپوشان را گرفته و به گونه‌ای عمل کرده که در حال حاضر تیم پرسپولیس از شرایط مناسب‌تری برخوردار است در حالی که باشگاه استقلال هنوز در بلاتکلیفی به سر می‌برد و حتی هیئت مدیره و مدیرعامل این باشگاه مشخص نیست.

یحیی زاده اضافه کرد: این قبیل منتقدان در توجیه اظهارات خود معتقدند آقای سعیدلو به عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تاکنون دو دوره متوالی حکم سرپرستی آقای کاشانی را تمدید کرده و نشان داده که به خوبی از این تیم پشتیبانی می‌کند اما این حمایت و پشتیبانی از تیم استقلال دیده نمی‌شود که امیدوارم رئیس سازمان تربیت بدنی به دور از هرگونه علایق شخصی و نگاه رنگی به هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نگاه یکسانی داشته باشد.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه فصل طلایی نقل و انتقالات به سرعت برای استقلال در حال سپری شدن است و این باشگاه هنوز وضعیت نامشخصی دارد، اظهار داشت: امیدوارم هرچه سریعتر مسئولان سازمان تربیت بدنی در مورد مدیریت این باشگاه تصمیم بگیرند و ذهنیت هواداران این تیم در بی‌توجهی به این باشگاه را پاک کنند.

وی اضافه کرد: به اعتقاد من برای سازمان تربیت بدنی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نباید تفاوتی داشته باشد و هر دوی این باشگاه‌ها به عنوان باشگاه‌های قدیمی و پرسابقه باید مورد حمایت و پشتبیانی سازمان تربیت بدنی باشد تا بتواند فصل آینده از اعتبار فوتبال باشگاهی ایران در آسیا دفاع کنند.