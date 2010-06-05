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۱۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۲۷

میرتاج الدینی در گفتگو بامهر:

اجرای مرحله اول طرح هدفمندکردن یارانه ها در سه استان موفقیت آمیز بود

اجرای مرحله اول طرح هدفمندکردن یارانه ها در سه استان موفقیت آمیز بود

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون پارلمانی رئیس جمهور اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در سه استان کشور را موفقیت آمیز دانست و گفت: در سه استان به صورت پایلوت افتتاح حساب یارانه ای انجام شد و مرحله اول طرح هدفمند کردن یارانه ها در این مناطق به خوبی اجرا شد.

حجت الاسلام سیدمحمد رضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه در حال حاضر طرح هدفمند کردن یارانه ها در شش استان کشور انجام شده و به تدریج در همه کشور اجرایی خواهد شد، افزود:  این یک مرحله از مرحله عملیاتی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه هاست که در این مرحله همه متقاضیان یارانه باید حساب یارانه باز کنند.
 
وی با ارزیابی موفقیت آمیز بودن این مرحله از طرح هدفمند کردن یارانه ها ادامه داد: برخی نکات که باید با اجرای آزمایشی طرح هدفمند کردن یارانه ها احصاء شود، انجام شد و در حال حاضر در سایر استانها نیز بحث باز کردن حساب نیز در سایر استانها عملی خواهد شد.
 
حجت الاسلام میرتاج الدینی در ادامه با محکوم کردن جنایت اسرائیل در حمله به کاروان آزادی، این اقدام رژیم منحوس صهیونیستی را یکی از جنایت بارترین اقدامات این رژیم عنوان کرد و افزود: این اقدام آغاز سقوط اسرائیل و حامیان آنهاست.
 
معاون پارلمانی رئیس جمهور سکوت آمریکا و حامیان غربی رژیم اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد و گفت: آمریکا و حامیان غربی رژیم جنایتکار اسرائیل در خصوص این اقدام رژیم اسرائیل همانند سایر اقدامات وحشیانه و ضد  حقوق بشر سکوت کردند و کل اینها در مقابل افکار عمومی ملتهای جهان محکوم هستند.
کد مطلب 1095329

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