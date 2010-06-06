محمد باقر خرمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در زمینه دیدگاه امام خمینی (ره) درباره فلسطین به عنوان یکی از مهمترین پارامتر های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گفت: وقتی در محافل بین‌المللی به نمایندگی از جمهوری اسلامی از فلسطین سخن می‌گوییم، استدلال ساده‌ای را مطرح می‌کنیم و آن اینکه ما در مورد فلسطین با پدیده‌ای مواجه هستیم که 60 سال است به عنوان یک معضل فراروی بشریت و نظام بین الملل قرار داشته و در این 60 سال قدرتهای بزرگ و نظم بین الملل تلاش کرده است فقط با یک رویکرد این مسئله را حل کند و البته تا کنون نیز حل نشده است.

وی افزود: منطق عقلی ایجاب می‌کرد که این موضوع با رویکرد خاصی حل نشدن راه حل دیگر نیز مورد توجه قرار می گرفت ولی در کمال تعجب می بینیم که اشتباهات گذشته قدرتمندان جامعه جهانی دائما در حال تکرار است.

معاون آموزش وپژوهش وزیرامورخارجه تصریح کرد: آنچه که جمهوری اسلامی ارایه می‌کند در واقع باز کردن راه رویکردهای دیگر به این موضوع است که در آن جهان سلسله اتفاقات پی در پی را متوجه نمی‌شود و تا زمانی که اینها دیده نشود این مسئله حل نمی‌شود.

وی گفت : ما می پرسیم این سرزمین ساکنانی داشته و دارد که از دیرباز به نام فلسطین شناخته می شد چرا این تاریخ دیرنه مورد توجه قرار نمی گیرد؟ چرا بیش از 5 میلیون فلسطینی در راه‌حل‌های پیشنهادی دیده نمی‌شود؟ چرا دهها هزار زندانی فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی مورد توجه نیست . چرا دهها قطعنامه‌ای که علیه رژیم صهیونیستی صادر شده است دیده نمی‌شود؟

وی ادامه داد: قطعنامه‌هایی در پی تصرف سرزمینی از سوی صهیونیست‌ها صادر ‌شد ولی این قطعنامه‌ها نه تنها مورد توجه قرار نگرفت بلکه سرزمین‌های دیگری متعاقب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل به تصرف این رژیم در می‌آمد.

خرمشاد با بیان اینکه استدلال امام راحل درباره فلسطین حاوی پاسخ به مجموعه این سئوال ها بود، تصریح کرد: حضرت امام (ره) تاکید داشتند که مسئله فلسطین زمانی حل می‌شود که اینها دیده شود.

وی گفت: از آنجایی که نگاه امام ( ره) حکیمانه بود، از دو منظر به این وقایع می‌نگریستند. یک اینکه چون این روند مبتنی بر عدالت نیست محکوم به شکست است و دوم این مسئله یک امر دینی است و مسلمانان نسبت به فلسطین رسالت جهانی دارند و اگر آگاهی نسبت به این رسالت پیدا شود ادامه این روند قطعاً شکست اسرائیل و پیروزی مسلمانان را به همراه خواهد داشت.

معاون آموزش و پژوهش وزیرامورخارجه با با تاکید بر اینکه پیش بینی اضمحلال رژیم صهیونیستی برگرفته از یک تجربه بشری است، گفت: قدرت ، صهیونیست‌ها را کور کرده و نمی‌توانند منطق حاکم بر تاریخ و بشریت را دریابند، ولی امام این را دیدند و بعد هم به عنوان یک رهبر مسلمان و بنا به تکلیف دینی در مقابل این روند ایستادند .

وی افزود: امروز ایران هم سه دهه است که در کنار فلسطینیان و در نقطه مقابل ظلمی که درباره آنها روا داشته می‌شود ایستاده است و سخنانی که امام در این زمینه گفتند مبتنی برباورهای‌ دینی و حکمتی بود که ایشان داشتند و درسی بود که از روند تاریخ استخراج کرده بودند.

خرمشاد در ادامه درباره نابودی رژیم غاصب فلسطین تصریح کرد براساس نظریه ابن خلدون درباره ظهور و افول تمدن ها کشورهایی که در شرایط مشابه امروز رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرند در حال سقوط و زوال هستند در واقع آنچه که امام (ره) مطرح کردند، پیش‌بینی مسیری بود که رژیم صهیونیستی در آن مسیر حرکت می‌کرد.

وی ادامه داد: در این میان جهان به دو دسته تقسیم شده است کسانی که حامی صهیونیست‌ها بودند و کسانی که با این رژیم مخالف بودند، ایالات متحده و غرب به حامیان رژیم صهیونیستی و ایران و جهان اسلام به مخالفان آن تبدیل شده اند .

معاون آموزش و پژوهش وزیرامورخارجه حضرت امام ( ره) برخلاف آنچه که غرب تلاش می‌کرد تا مسئله فلسطین را منحصر به فلسطین و برخی کشور های عرب کند حضرت امام تلاش کردند آن را به مسئله اسلامی و سپس بشری تبدیل کنند و در حقیت دیدگاه امام راحل موفق بود زیرا امروز به وضوح دیده می شود که این مسئله این تبدیل به مسئله بشریت ‌شده است.

وی افزود: هم اکنون مسئله فلسطین از مسئله فلسطین صرف که در آن تعدادی چریک فلسطینی که با اسرائیل بجنگند و مسئله‌ای عربی که تنها کشورهای عربی مسئول باشند تبدیل به مسئله کل مسلمانان شد که در آن ترکیه، مالزی و پاکستان، ایران و کشورهای آفریقایی شرکت دارند و حتی از این هم فراتر رفته که امروز مردم خود ‌کشورهای غربی هم با آن همراه شده‌اند.

خرمشاد تصریح کرد: این روندی ‌است که با معادلات منطقی هر گروه علمی بیانگر رفتن این رژیم به سوی زوال و نابودی است .