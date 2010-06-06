اقدامات صهیونیستها نشانه بحران زدگی آنهاست

مصطفی دولتیار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حمله نظامیان رژیم صهونیستی به کشتی حامل کمک های انسان دوستانه برای مردم غزه گفت: این اقدام صهیونیست ها ناشی ضربه‌های مهلکی است که در جنگ 33 روزه و 22 روزه بر اسرائیل وارد آمد ونشان می‌دهد که حاکمان و مدیران آن رژیم را دچار یک بحران کرده و این بحران در تصمیم های شتابزده و نابخردانه خود را نشان می‌دهد.

وی تلاش های اخیر رژیم صهیونیستی را مبعث از ضعف مفرط و به هم ریختگی داخلی آنها دانست و گفت: قطعاً این قضیه یک اقدام مفید برای رژیم صهیونیستی نبود.

مدیر کل مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت امور خارجه با اشاره به مواضع برخی از حامیان این رژیم گفت: الان حتی کشورهای اروپایی و آمریکا که همواره موافق این رژیم بوند به سختی می‌توانند از آن دفاع کنند.

وی در ادامه این اقدام صهیونیستها را نشان از ضعف ، سردرگمی و همچنین احساس خطر درباره موجودیت خود دانست و گفت : این گونه بحران ها رژیم صهیونیستی را از تصمیم گیری عاقلانه دور کرده و نشانه‌ای از فروریختگی بیشتر در آینده برای این رژیم است.

دولتیار در پایان با اشاره به پیش بینی امام راحل مبنی بر نابودی رژیم صهیونیستی گفت: امیدواریم پیش بینی حضرت امام درباره اضمحلال این رژیم را هرچه زودتر مشاهده کنیم.