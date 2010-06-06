به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپتیکا، این تحقیقات که از سوی مؤسسه بی وی ای برای دو گروه مبارزه با نژاد پرستی انجام شده نشان می‌دهد 28 درصد مردم فرانسه اعتقاد دارند که مسلمانان بیش از سایر گروههای اجتماعی به انجام جرایم وی می‌آورند، میزانی که در مقایسه با نظر سنجی مشابه سال قبل دو برابر شده است.

در این تحقیق 15 درصد از فرانسوی‌ها خود را نسبتاً نژادپرست توصیف کرده‌اند درحالی که سال گذشته این میزان یک درصد کمتر بود.

تقریباً نیمی از شرکت‌کنندگان در این تحقیق بر این باور هستند که از مهاجران در نظام رفاه اجتماعی فرانسه سوء‌استفاده می‌کنند و همچنین 28 درصد از آنها سیاهپوستان را از نظر فیزیکی قدرتمندتر از سایر گروهها قلمداد می‌کنند.

حتی در میان آنهایی که به متولیان انجام این تحقیقات و نظر سنجی‌ها گفته اند نژاد پرست نیستند، یک سوم اظهارداشتند که زمانی که دیگران از زبان نژادپرستانه استفاده می‌کنند واکنش نشان نمی‌دهند.

این تحقیقات در ماه می و با حضور بیش از یک هزارنفر فرانسوی بالای 15 سال انجام شد.

فرانسه با داشتن 6 میلیون اقلیت مسلمان کشوری است که بزرگترین جامعه مسلمان اروپا را در خود جای داده است اما میزان تعصب و نژادپرستی مردم این کشور به رغم حضور پررنگ مسلمانان در این کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه هرسال نرخ رشد آن بالاتر می‌رود.

فرانسه درحال حاضر پس از بلژیک دومین کشوری است که در مسیر قانونی کردن منع پوشش صورت برای زنان مسلمان گام برداشته است. این کشور همچنین براساس قانونی مصوب سال 2004 حجاب و نمادهای آشکار مذهبی را در مدارس و اماکن دولتی ممنوع کرده بود.