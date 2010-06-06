حسن غفاری درگفتگو با خبرنگار ضمن اعلام این مطلب افزود: مسئولان باشگاه استیل آذین در حال مذاکره با چند مربی خارجی مطرح و سرشناس هستند تا بهترین و مناسب ترین گزینه را به استخدام باشگاه درآورند.

وی در خصوص اینکه با توجه به جدایی مصطفی دنیزلی از تیم سابقش حضور این مربی ترک تبار برای سرمربیگری استیل آذین تا چه اندازه جدی است، اظهار داشت: دنیزلی هم یکی از گزینه های مورد نظرمسئولان باشگاه است که با توجه به شناختی که از فوتبال ایران و سوابق همکاری با آقای آجورلو دارد از شرایط بهتری برخوردار است ولی هنوز توافق قطعی برای عقد قرارداد با این مربی حاصل نشده است.

غفاری در مورد اینکه آیا قطعا سرمربی فصل آینده استیل آذین خارجی خواهد بود یا مربیان ایرانی هم شانس هدایت این تیم را دارند، یادآور شد: گزینه های داخلی و خارجی برای هدایت استیل آذین شانس برابری دارند ولی درصورتیکه مذاکره با مربیان درجه یک خارجی به نتیجه نرسد قطعا هزینه استخدام مربی خارجی را صرف به خدمت گرفتن یک کادر فنی قوی از مربیان داخلی خواهیم کرد.

مسئول روابط بین الملل باشگاه استیل آذین در مورد خریدهای قطعی فصل جاری این باشگاه گفت: سوشا مکانی، سیاوش اکبرپور، حسین کاظمی ، میلاد زنیدپور و حسن اشجاری 5 بازیکنی هستند که حضور آنها در استیل آذین قطعی شده ضمن اینکه با نظر کادر فنی یکی دو بازیکن لیگ برتری نیز جذب خواهند شد.

وی در مورد جذب بازیکنان خارجی اظهارداشت: در صورتیکه خواسته های کادر فنی از بین بازیکنان داخلی تامین نشود، از بازیکنان خارجی که کیفیت فنی و بدنی لازم را داشته باشند، استفاده خواهیم کرد.