خسرو جعفری زاده دبیر انجمن نجوم اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: این دو سیاره در رده‌ سیاره های گازی قرار دارند و فاصله‌ آنها از یکدیگر برابر با دو هزار و 274 میلیون کیلومتر است.



وی با تاکید بر اینکه مکانی که این دو سیاره قرار دارند در نزدیکی اعتدال بهاری است اظهار داشت: زمانی که خورشید در این مکان قرار دارد اول فرودین است.

جعفری زاده ادامه داد: قدر (درخشندگی ظاهری) سیاره اوانوس برابر با 9/5 و سیاره مشتری 3/2- است.

دبیر انجمن نجوم اهواز با اشاره به اینکه رصد این دو جرم آسمانی به وسیله ابزارهای رصدی ممکن است خاطرنشان کرد: اگر با ابزار نجومی نگاهی به این دو سیاره بیاندازید، سیاره اورانوس به رنگ سبز - آبی و به صورت قرصی کوچک در کنار مشتری مشاهده می شود.