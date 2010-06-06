- مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) همزمان با سایر کشورها در بحرین نیز برگزار گردید. در این کشور مراسم با شکوهی در سالن اجتماعات سفارت ایران در منامه برگزار شد.

- دو نفر هلندی که در حمله ارتش رژیم اسرائیل به کشتی‌های حامل کمک‌های انسان دوستانه دستگیر شده بودند، روز گذشته از احزاب هلند خواستند در تبلیغات حزبی برای انتخابات سراسری، حمله اسرائیل به ناوگان آزادی را محکوم کنند.

- حمله مرگبار رژیم اسرائیل به کاروان آزادی غزه موج احساسات ضد صهیونیستی در سوئد و نروژ را تشدید کرده است.

- حمله به کاروان کشتی های آزادی غزه در آب های بین المللی از سوی رژیم اسرائیل سبب یتیم شدن 28 کودک در سراسر جهان شده است.

- یک فعال صلح که خود در کاروان آزادی غزه حضور داشته فاش کرد که اسرائیل 4 مجروج این کاروان را به دریا انداخته است.

- فعالان صلح حاضر در کاروان آزادی در صدد اقامه دعوی علیه رژیم اسرائیل هستند.

- بنابر ادعای برخی رسانه ها، سه زیر دریایی اسرائیلی ساخت آلمان که به موشک های هسته ای کروز مجهز هستند در نزدیک خط ساحلی ایران در خلیج فارس مستقر خواهند شد.

- شرکت شل فروش بنزین به ایران را از سر می گیرد.

- دبیر شورای امنیت ملی هند: جهان عاری از تسلیحات هسته ای امنیت ما را بهبود خواهد بخشید.

- در گزارشی ادعا شد: میانمار بدنبال ساخت تسلیحات هسته ای است.

- تاکید دیمیتری مدودف بر تصویب سریع پیمان استارت.